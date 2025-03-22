Soruşturma terörle mücadeleye devredilmişti! İngiltere’yi ayağa kaldıran yangını sadece tek bir mühendisin hatası mı çıkardı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan Heathrow Havalimanı'nda çıkan büyük yangın ile ilgili soruşturma terörle mücadele ekiplerine verilmişti.

İngiltere'de yangın, Reuters

TRAFODA BAŞLADI BİNLERCE EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının havalimanına gelen elektriği kesmesinin ardından dünyanın dört bir yanında on binlerce yolcu mahsur kaldı. Ülkede ise binlerce kişinin evinde elektrik kesildi.

TERÖR MÜ KAZA MI?

Dün gece terörle mücadele polisleri soruşturmayı yürütürken Westminster yetkilileri ise insan hatasını işaret etti.

BİNLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Yaklaşık 300 bin yolcunun etkilendiği kazada, 1.350'den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Yaklaşık 120 transatlantik seferi, yolculuk sırasında geri dönmek zorunda kaldı.

Singapur ve Perth'ten kalkan uçaklardaki yolcular, Londra'ya giden otobüslere binmeden önce Paris'e yönlendirildi.

İngiltere'de yangın, Reuters

HAVALİMANINA TEPKİ YAĞDI

Dün gece sekiz uzun mesafeli British Airways uçuşu nihayet gerçekleşirken analistler Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan havalimanını yedek enerji ile işletemediği için tepki yağdırdı.

İngiltere'de yangın, Reuters

POLİSTEN KRİTİK AÇIKLAMA!

Yangın devam ederken, sabotaj hatta muhtemelen Rusya'nın yaptığı bir saldırının sebep olduğu yönünde teoriler ortaya atılmaya başlandı. Terörle mücadele ekiplerinin olaya müdahil olmasına rağmen Scotland Yard, "soruşturma devam etse de bu olayı şüpheli olarak değerlendirmediklerini" söyledi.

Öte yandan soruşturmaya aşina olan isimler ise yangını başlatanın bir elektrik mühendisinin hatası olduğunu belirtti.

Son olarak Londra İtfaiyesi dün gece yaptığı açıklamada yangının şüpheli olmadığına inanıldığını söyledi.