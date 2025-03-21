İngiltere’de Avrupa’nın en yoğun havalimanında yangın! Tüm uçuşlar iptal binlerce ev elektriksiz

İngiltere'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan Heathrow Havalimanı'nda çıkan büyük yangın kaosa yol açtı.
HAVALİMANI KAPATILDI UÇUŞLAR İPTAL OLDU
Yangının ardından havalimanı 24 saat kapatılırken binlerce kişinin seyahati iptal oldu. Avrupa genelinde uçuşlar alternatif havalimanlarına yönlendiriliyor veya orijinal varış noktalarına geri dönüyor.
FlightRadar24'e göre, kapanmanın toplamda bin 300'den fazla uçuşu etkilemesi bekleniyor.
BİNLERCE EV ELEKTRİKSİZ KALDI
Perşembe günü saat 23:00'ten kısa bir süre sonra Batı Londra'daki Hayes'te bir trafo merkezinde çıkan yangının ardından binlerce eve elektrik verilemiyor.
Heathrow Havalimanı sözcüsü, "Heathrow, yakınlardaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan büyük yangın nedeniyle havalimanı genelinde önemli bir elektrik kesintisi yaşıyor.