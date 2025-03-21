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İngiltere’de Avrupa'nın en yoğun havalimanında yangın! Tüm uçuşlar iptal binlerce ev elektriksiz

İngiltere’de bulunan ve Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan Heathrow Havalimanı’nda yangın çıktı. Alevlerin sardığı havalimanında uçuşlar 24 saat boyunca iptal edilirken büyük bir kaos patlak verdi. Trafodan kaynaklanan yangın binlerce evin de elektriksiz kalmasına sebep oldu.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 08:45 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 08:53
İngiltere’de Avrupa’nın en yoğun havalimanında yangın! Tüm uçuşlar iptal binlerce ev elektriksiz

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İngiltere'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan Heathrow Havalimanı'nda çıkan büyük yangın kaosa yol açtı.

Heathrow Havalimanı'nda yangın, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırHeathrow Havalimanı'nda yangın, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

HAVALİMANI KAPATILDI UÇUŞLAR İPTAL OLDU

Yangının ardından havalimanı 24 saat kapatılırken binlerce kişinin seyahati iptal oldu. Avrupa genelinde uçuşlar alternatif havalimanlarına yönlendiriliyor veya orijinal varış noktalarına geri dönüyor.

Heathrow Havalimanı'nda yangın, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırHeathrow Havalimanı'nda yangın, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

FlightRadar24'e göre, kapanmanın toplamda bin 300'den fazla uçuşu etkilemesi bekleniyor.

Heathrow Havalimanı'nda yangın, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırHeathrow Havalimanı'nda yangın, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

BİNLERCE EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Perşembe günü saat 23:00'ten kısa bir süre sonra Batı Londra'daki Hayes'te bir trafo merkezinde çıkan yangının ardından binlerce eve elektrik verilemiyor.

Heathrow Havalimanı sözcüsü, "Heathrow, yakınlardaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan büyük yangın nedeniyle havalimanı genelinde önemli bir elektrik kesintisi yaşıyor.

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