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Son dakika: Slovenya Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı

Son dakika haberleri... Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı. İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i resmen tanıdıklarını duyurmalarının ardından Slovenya Dışişleri Bakanı "Filistin'i tanımanın ahlaki bir görev" olduğunu söylemişti. Slovenya'nın kararının ardından Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 146'ya yükseliyor.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 16:43 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 17:19
Son dakika: Slovenya Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı

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Son dakika haberleri... Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı.

Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıdı

İSPANYA, NORVEÇ VE İRLANDA'DAN SONRA BM'DE 146. KOLTUK

İspanya, Norveç ve İrlanda salı günü Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. Slovenya'nın da Filistin devletini resmen tanıması ile birlikte Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 146'ya yükseliyor.

Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya iki devlet mesajıSon dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya iki devlet mesajı
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin'i resmen tanıdı! Dünyaya 'iki devlet' mesajı

İSPANYA, İRLANDA VE NORVEÇ'E TAM DESTEK

İrlanda, Norveç ve İspanya'nın Filistin devletini resmen tanıma kararının ardından Slovenya Başbakanı Robert Golob, "İspanya, İrlanda ve Norveç liderlerinin Filistin'in tanınmasına ilişkin bugünkü açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Onlarla son haftalarda yakın ve düzenli temas halindeydim ve önümüzdeki günlerde de bunu yapmaya devam edeceğim." şeklinde konuşmuştu.

Golob, AB liderlerine yazdığı bir mektupta, Filistin'i henüz tanımayan ülkeleri bunu yapmaya çağırdığını hatırlatmış ve Slovenya'nın, Filistinlilerin devlet olmanın tanınmasına yönelik sembolik bir jestten daha fazlasına ihtiyacı olduğunun farkında olduğunu da belirtmişti.

Golob, "Halkını hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de temsil edecek ve onu tüm dünyanın kalıcı barışın çözümü olarak gördüğü iki devletli çözüme yönlendirecek olan Filistin yönetiminin reform edilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olmak istiyoruz." demişti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise mayıs başlarında Slovenya'nın 13 Haziran'a kadar Filistin devletini tanıyacağını söyledi.

"FİLİSTİN'İ TANIMAK AHLAKİ BİR GÖREV

Sloven Dışişleri Bakanı Tanja Fajon El Cezire'ye verdiği röportajda; İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanımasının ardından "Filistin'i tanımak 'ahlaki bir görev'" demişti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja FajonSlovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon

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