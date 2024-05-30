Seçim sandığı değil savaş meydanı: Meksika’da belediye başkanı adayına suikast! İlk değil: 30 kişi öldürüldü

"VÜCUDUNUN HER YERİNE ATEŞ ETTİLER"
Ramírez, ayrıca, "Gisela'nın öldürülmesi sıradan bir cinayet olmadığı için [onun yerine başkasını getirmek] zor bir karardı. Boynuna bir kurşun sıktılar ve ardından vücudunun her yerine ateş ettiler. Onu defalarca vurdular." dedi.
Eyalet başsavcısı şüphelilerin tutuklandığını açıkladı ve Gaytán'ı öldüren hücrenin çökertildiğini iddia etti ancak cinayetin nedeni hakkında bilgi vermedi.
Eyalet valisi Diego Sinhue, Gaytán'ın aday olarak seçilmesinden memnun olmayan Morena içindeki grupların da dahil olduğu olası tüm soruşturma hatlarını araştırdıklarını söyledi.
Gaytán'ın yerine gelen Ramírez ise "Tehdit almadım ancak eyalet hükümetinden gelen düşmanca bir atmosfer hissettim" dedi ve kendisinin soruşturma altına alındığını ve bunun "gözdağı" olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz hafta Morena'nın Tarimoro belediye başkan adayı Saúl Trejo'nun babası da vurularak öldürüldü.
Ramírez'in oğlu ve kampanya yöneticisi Alejandro, "Akrabaların peşine düşmek adaya baskı yapmanın bir yolu. Belki askerlerle doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınmak istiyorlar ama dolaylı olarak size ulaşabilirler." dedi.
Askerler sadece Ramírez'in evini değil, kızının evini de koruyor.
30 ADAY ÖLDÜRÜLDÜ
Gaytán, Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak oylamaya giden yolda öldürülen 30 adaydan biri. Organize suç örgütleri hükümette nüfuz sahibi olmak için yarışırken yüzlerce kişi adaylıktan çekildi ya da koruma talep etti.
Seçimlerde devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador'un halefinin yanı sıra federal, eyalet ve belediye düzeylerinde 20.000'den fazla makam belirlenecek.
MEKSİKA'DA KARTEL SAVAŞI
Kartel savaşından tüm partilerin etkilendiği fakat en fazla belediye düzeyindeki aday ve yetkililerin en çok etkilenenler olduğu belirtildi.
2020'den bu yana Celaya'da yılda her bin kişiden biri öldürülüyor. Son üç yılda en az 34 polis memuru öldürüldü.
Ölümünden saatler önce Gaytán, Başkan López Obrador'un partisi Morena'nın adayı olarak Celaya'da yolsuzlukla mücadele ve güvenliğin arttırılmasına yönelik önerilerini açıkladığı bir basın toplantısı düzenlemişti. Hem Celaya hem de Guanajuato on yıllardır muhafazakar Pan partisi tarafından yönetiliyordu.