Seçim sandığı değil savaş meydanı: Meksika’da belediye başkanı adayına suikast! İlk değil: 30 kişi öldürüldü

"VÜCUDUNUN HER YERİNE ATEŞ ETTİLER"

Ramírez, ayrıca, "Gisela'nın öldürülmesi sıradan bir cinayet olmadığı için [onun yerine başkasını getirmek] zor bir karardı. Boynuna bir kurşun sıktılar ve ardından vücudunun her yerine ateş ettiler. Onu defalarca vurdular." dedi.

Eyalet başsavcısı şüphelilerin tutuklandığını açıkladı ve Gaytán'ı öldüren hücrenin çökertildiğini iddia etti ancak cinayetin nedeni hakkında bilgi vermedi.

Eyalet valisi Diego Sinhue, Gaytán'ın aday olarak seçilmesinden memnun olmayan Morena içindeki grupların da dahil olduğu olası tüm soruşturma hatlarını araştırdıklarını söyledi.

Gaytán'ın yerine gelen Ramírez ise "Tehdit almadım ancak eyalet hükümetinden gelen düşmanca bir atmosfer hissettim" dedi ve kendisinin soruşturma altına alındığını ve bunun "gözdağı" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta Morena'nın Tarimoro belediye başkan adayı Saúl Trejo'nun babası da vurularak öldürüldü.

Ramírez'in oğlu ve kampanya yöneticisi Alejandro, "Akrabaların peşine düşmek adaya baskı yapmanın bir yolu. Belki askerlerle doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınmak istiyorlar ama dolaylı olarak size ulaşabilirler." dedi.

Askerler sadece Ramírez'in evini değil, kızının evini de koruyor.