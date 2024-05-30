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Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı bakanı Bezalel Smotrich'den 'Batı Şeria' tehdidi: Gazze gibi harabeye çeviririz

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Bezalel Smotrich alçak bir açıklamaya imza attı. Batı Şeria'yı da Gazze Şeridi gibi harabeye çevirme tehdidinde bulunan Smotrich, "Yerleşim birimlerine yönelik saldırı devam ederse, yaşadığınız bölgeleri Gazze gibi harabeye çevireceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 17:50 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 17:50
Terör devleti İsrail’in aşırı sağcı bakanı Bezalel Smotrich’den ’Batı Şeria’ tehdidi: Gazze gibi harabeye çeviririz

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'yı da Gazze Şeridi gibi harabeye çevirme tehdidinde bulundu.



Smotrich, İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin toprakları sınırındaki tel örgülerden yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Batı Şeria'nın Tulkerim, Nur Şems, Şuveyke ve Kalkilya kentlerinde yaşayan Filistinlilere seslenen Smotrich, onları İsraillilere karşı "terörle" suçladı.



Smotrich, "Yerleşim birimlerine yönelik terör devam ederse, yaşadığınız bölgeleri Gazze gibi harabeye çevireceğiz." dedi.

İsraillileri bir Filistin devletinin kurulmaması konusunda uyaran Smotrich, "Eğer Filistin devleti kurulursa, 7 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşananlar burada da yaşanabilir." iddiasında bulundu.



Smotrich, "Yahudiye ve Samara'yı (Batı Şeria'ya İsrail tarafından verilen isim) kontrole devam edeceğiz." diyerek Batı Şeria'daki işgalin süreceğini ve İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının İsrail için bir "güvenlik hattı" olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 519 Filistinli öldürüldü, 8 bin 950 Filistinli ise gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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