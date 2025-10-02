Son dakika! Putin'den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: "İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz"

Putin, Valday Kulübü’nde yaptığı konuşmada Batı’yı hegemonyacılıkla suçladı (Ekran götüntüsü)

"HER GÜCÜN BİR SINIRI VARDIR"

Devlet Başkanı Putin, uluslararası ilişkilerde çatışmaların kaçınılmaz olduğuna işaret ederek, "Her gücün bir sınırı vardır. Ülkeler kendi çıkarlarını korumak için zaman zaman çatışmaya girebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda Rusya'ya yönelik yaptırımları da hatırlatan Putin, "Rakiplerimiz yaptırımlar yoluyla bizi boyunduruk altına almak için ellerinden geleni yaptı. Ancak eşi benzeri görülmemiş zorluklarla mücadelede ne kadar etkili olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.

GAZZE AÇIKLAMASI

Trump'ın Gazze planının "tünelde ışık" sunduğunu söyleyen Putin, "Gazze'de durum korkunç iki devletli çözüme hizmet edecekse Trump'ın planını destekleriz. Gazze'de yönetimi Mahmud Abbas'ın ele alması daha iyi olur." dedi.