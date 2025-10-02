PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Putin'den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: "İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz"

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Kulübü’nde yaptığı konuşmada Batı’yı hegemonyacılıkla suçladı, NATO’ya saldırı iddialarını “saçmalık” olarak nitelendiren Rus lider, "Avrupa, Rusya’nın düşman olduğunu yüzyıllar önce kafasında kurmuş” dedi. Trump'ın Gazze planının "tünelde ışık" sunduğunu söyleyen Putin, "Gazze'de durum korkunç iki devletli çözüme hizmet edecekse Trump'ın planını destekleriz. Gazze'de yönetimi Mahmud Abbas'ın ele alması daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde yaptığı konuşmada Batı ülkelerine sert eleştiriler yöneltti ve NATO'ya ilişkin gündem olan iddialara yanıt verdi.

Putin, Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki açıklamalar tamamen saçmalık. Avrupa, Rusya'nın düşman olduğunu yüzyıllar önce kafasında kurmuş" dedi. Rus lider, Avrupa'nın militarizasyonuna karşılık olarak Moskova'nın güçlü ve kararlı şekilde yanıt vereceğini vurguladı.

"DÜNYADA ARTIK TEK TARAFLI KARAR ALINAMAZ"

Batı'nın küresel politikalarını eleştiren Putin, "Batılı ülkeler mutlak hegemonyalarını dayatmaya çalışıyorlar ancak bu artık mümkün değil. Dünyada başkalarının çıkarlarını görmezden gelen tek taraflı bir karar alınamaz" ifadelerini kullandı.

"BATI UKRAYNA İÇİN ÜZÜLMÜYOR"

Ukrayna konusuna da değinen Putin, Batı'nın çifte standartlı bir yaklaşım sergilediğini belirterek, "Batı, Ukrayna halkı için üzülmüyor. Onları feda edilebilir görüyor. Avrupa, Ukrayna'daki çatışmayı sürekli tırmandırıyor. Başka hiçbir amaçları yok. Eğer NATO, Rusya sınırlarına yaklaşmamış olsaydı Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi" dedi.

"HER GÜCÜN BİR SINIRI VARDIR"

Devlet Başkanı Putin, uluslararası ilişkilerde çatışmaların kaçınılmaz olduğuna işaret ederek, "Her gücün bir sınırı vardır. Ülkeler kendi çıkarlarını korumak için zaman zaman çatışmaya girebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda Rusya'ya yönelik yaptırımları da hatırlatan Putin, "Rakiplerimiz yaptırımlar yoluyla bizi boyunduruk altına almak için ellerinden geleni yaptı. Ancak eşi benzeri görülmemiş zorluklarla mücadelede ne kadar etkili olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.

GAZZE AÇIKLAMASI

Trump'ın Gazze planının "tünelde ışık" sunduğunu söyleyen Putin, "Gazze'de durum korkunç iki devletli çözüme hizmet edecekse Trump'ın planını destekleriz. Gazze'de yönetimi Mahmud Abbas'ın ele alması daha iyi olur." dedi.

