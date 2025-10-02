PODCAST CANLI YAYIN

Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi

Güney Kıbrıs’taki geçit töreninde Rum komandoların “Karpaz’a gireceğiz” ve “Ya hürriyet ya ölüm” sloganları, Ada’daki işgalci ve provokatif zihniyeti bir kez daha ortaya koydu. Siyonist İsrail’in işgalci politikalarına Türkiye’den tepkilerin arttığı bir dönemde yükselen bu sloganlar, Rum-İsrail iş birliğini yeniden gündeme taşıdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi

Güney Kıbrıs'taki resmi geçit töreninde yürüyen Rum komandoların "Karpaz'a gireceğiz" ve "Ya hürriyet ya ölüm" sloganları, Ada'daki işgalci zihniyetlerini yeniden ortaya koydu.Törende yürüyen Rum komandoları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) toprağı olan Karpaz'a atıfla "Karpaz'a gireceğiz", "Bozulmaz yeminimiz" ve "Ya hürriyet ya ölüm" sözleriyle tempo tuttu.

ADA'YI SİLAH DEPOSUNA ÇEVİREN İŞGALCİ İŞBİRLİĞİ

Provokatif sloganların, İsrail'e tepkilerin arttığı bir dönemde dile getirilmesi dikkat çekti. Gazze'de binlerce Filistinlinin katledilmesinin ardından siyonist İsrail'in Kıbrıs üzerinden bölgesel planlarını devreye soktuğu yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Bu süreçte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail ile geliştirdiği askeri iş birliği, ABD ve Yunanistan'ın desteğiyle Ada'yı hızla bir silah deposuna çevirdiği belirtiliyor.

İsrail'den tedarik edilen Barak MX hava savunma sistemleri, yeni radar ağları ve artan tatbikatlar, Rum tarafının askeri hazırlıklarını gözler önüne seriyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin güney hattını kuşatmaya yönelik adımların, Rum-Yunan ikilisinin stratejik denklemi kendi lehine çevirme planının bir parçası olduğu yorumları yapılıyor. İsrail medyasında dahi Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan'la "ortak senaryolar" yazılması, bu iş birliğinin tesadüfî değil, Türkiye karşıtı bir cephe inşasının ürünü olduğunu ortaya koyuyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Ada'da silahlanma uyarısı (AA)KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Ada'da silahlanma uyarısı (AA)

TATAR'DAN GİZLİ SİLAHLANMA UYARISI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geçtiğimiz günlerde New York'ta yaptığı açıklamada Rum tarafının sürekli silahlanmasının Ada'da gerilimi artırdığını vurguladı. Tatar, "Rum tarafı barış istediğini söylüyor ama sürekli silahlanıyor. İsrail ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde bu aşırı silahlanma adada tehlikeyi büyütüyor." ifadelerini kullandı.

Federal çözüm arayışlarının geride kaldığını kaydeden Tatar, bundan sonra yalnızca egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümün mümkün olabileceğinin altını çizdi. Türkiye'nin uluslararası alanda artan etkisine işaret eden Tatar, "Artık Kıbrıs Türkü sadece taraf değil, aktör haline gelmiştir." sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi | İkinci filo yola çıktı
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Casper
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Asgari ücrette 5’li zam formülü: Yüzde 30-50 arası hesap yapıldı! Net maaş 33 bin 156 TL olur mu? Artış emekliye yansır mı?
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
İsrail tarafından alıkonulmadan önce bu videoyu çekti! Semanur Sönmez Yaman'dan dünyaya çağrı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşma ertelendi!
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
MSB'den Gazze mesajı: Adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğiz | SDG mesajı: Hassasiyetle takip ediliyor
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan Türkler
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Altyapıyı ihmal edip kredileri faize gömdüler: CHP'li ABB yönetiminin beceriksizliğiyle Ankara 1 hafta susuz
TBMM'de renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: Tek tek tokalaştı
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!