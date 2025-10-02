Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi

Güney Kıbrıs'taki resmi geçit töreninde yürüyen Rum komandoların "Karpaz'a gireceğiz" ve "Ya hürriyet ya ölüm" sloganları, Ada'daki işgalci zihniyetlerini yeniden ortaya koydu.Törende yürüyen Rum komandoları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) toprağı olan Karpaz'a atıfla "Karpaz'a gireceğiz", "Bozulmaz yeminimiz" ve "Ya hürriyet ya ölüm" sözleriyle tempo tuttu.

ADA'YI SİLAH DEPOSUNA ÇEVİREN İŞGALCİ İŞBİRLİĞİ

Provokatif sloganların, İsrail'e tepkilerin arttığı bir dönemde dile getirilmesi dikkat çekti. Gazze'de binlerce Filistinlinin katledilmesinin ardından siyonist İsrail'in Kıbrıs üzerinden bölgesel planlarını devreye soktuğu yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Bu süreçte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail ile geliştirdiği askeri iş birliği, ABD ve Yunanistan'ın desteğiyle Ada'yı hızla bir silah deposuna çevirdiği belirtiliyor.

İsrail'den tedarik edilen Barak MX hava savunma sistemleri, yeni radar ağları ve artan tatbikatlar, Rum tarafının askeri hazırlıklarını gözler önüne seriyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin güney hattını kuşatmaya yönelik adımların, Rum-Yunan ikilisinin stratejik denklemi kendi lehine çevirme planının bir parçası olduğu yorumları yapılıyor. İsrail medyasında dahi Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan'la "ortak senaryolar" yazılması, bu iş birliğinin tesadüfî değil, Türkiye karşıtı bir cephe inşasının ürünü olduğunu ortaya koyuyor.