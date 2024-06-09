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Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi

İsrail'in Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırının arkasından ABD çıktı. İsrail'in dört rehineyi kurtarmak için 210 Filistinli sivili katlettiği saldırıyı ABD'nin sözde Gazze'ye yardım için inşa ettiği iskeleden başlattığı iddia edildi. Pentagon'un yardım bahanesiyle ilhak için inşa ettiği iskelede İsrail askerleri görüntülendi. İsrail basını ise ABD'nin saldırıya desteğini ise açıkça gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 11:59 Güncelleme 09 Haziran 2024, 11:59
Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi 1

İsrail Hamas'ın elindeki dört rehineyi kurtarmak için düzenlediği kanlı saldırıda 210 Filistinli sivili katletti. Hedef şaşırtmak için Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef alan İsrail ordusunun saldırı için ABD'nin yardım bahanesiyle İsrail'e destek için inşa ettiği iskeleyi kullandığı iddia edildi.

Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi 2

İSRAİL ASKERLERİ ABD İSKELESİNDEN SALDIRDI

CNN'e konuşan Amerikalı bir yetkili, Gazze'de bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda ABD birliklerinin İsrail güçleri ile birlikte çalıştığını söylerken sosyal medyada İsrail askerlerinin ABD'nin yardım için inşa ettiğini öne sürdüğü yüzer iskelede fotoğrafları paylaşıldı.

Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi 3

İsrail askerlerinin ABD'nin sözde Gazze'ye yardım için inşa ettiği iskeleden bölgeye girdiği kampa saldırı başlattığı ortaya çıktı.

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