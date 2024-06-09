Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi

İsrail'in Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırının arkasından ABD çıktı. İsrail'in dört rehineyi kurtarmak için 210 Filistinli sivili katlettiği saldırıyı ABD'nin sözde Gazze'ye yardım için inşa ettiği iskeleden başlattığı iddia edildi. Pentagon'un yardım bahanesiyle ilhak için inşa ettiği iskelede İsrail askerleri görüntülendi. İsrail basını ise ABD'nin saldırıya desteğini ise açıkça gözler önüne serdi.