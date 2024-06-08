Arkasına aldığı ABD ve Batı'nın desteğiyle Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail Filistinlilerin son sığınağı olan Refah 'ta geçtiğimiz hafta çadırları bombayan ve Filistinli diri diri yakarak öldüren İsrail yine mülteci kampını hedef aldı.

NUSAYRAT KAMPI'NA SALDIRI

Gazze'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'na ve çeşitli bölgelere havadan bomba yağdırdı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane yetkililerine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresi, El-Megazi, Ez-Zevayide ve El-Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 210 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin, sürekli ve gelişigüzel bombardımanlar sonucu art arda gelen ölü ve yaralılarla başetmekte büyük zorluk çektiği, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşadığı vurgulandı.