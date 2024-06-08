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İşgalci İsrail Nusayrat Kampı'na saldırdı: 4 rehine için 210 Filistinli öldü! Dışişleri Bakanlığından BMGK'ya çağrı

Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail Gazze'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'na havadan bomba yağdırdı. 4 İsrailli rehineyi kurtartmak için saldırı düzenleyen işgalci İsrail'in saldırılarında 210 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği şiddetli saldırıların ardından "Filistin halkının teslim olmayacağını, direniş güçlerinin de İsrail karşısında Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini" söyledi. Dışişleri Bakanlığından BMGK'ya yapılan çağrıda "Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 15:55 Güncelleme 09 Haziran 2024, 10:40
İşgalci İsrail Nusayrat Kampı’na saldırdı: 4 rehine için 210 Filistinli öldü! Dışişleri Bakanlığından BMGK’ya çağrı

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İşgalci İsrail Filistin torpaklarındaki katliamlarına devam ediyor.

Arkasına aldığı ABD ve Batı'nın desteğiyle Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ta geçtiğimiz hafta çadırları bombayan ve Filistinli diri diri yakarak öldüren İsrail yine mülteci kampını hedef aldı.

NUSAYRAT KAMPI'NA SALDIRI
Gazze'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'na ve çeşitli bölgelere havadan bomba yağdırdı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane yetkililerine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresi, El-Megazi, Ez-Zevayide ve El-Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 210 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin, sürekli ve gelişigüzel bombardımanlar sonucu art arda gelen ölü ve yaralılarla başetmekte büyük zorluk çektiği, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşadığı vurgulandı.

İsrail çocukları öldürüyorİsrail çocukları öldürüyor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BMGK'YA ÇAĞRI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz.

İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir.

Uluslararası Adalet Divanı'nda 1948 Soykırım Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail'in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

4 REHİNE İÇİN YÜZLERCE KİŞİYİ KATLETTİLER

İsrail ordusunun Nusayrat saldırısında Hamas'ın elindeki rehinelerden dördünü kurtardığı ortaya çıktı. Kurtarılan rehinelerin 25 yaşındaki Noa Argamani, 21 yaşındaki Almog Meir Jan, 27 yaşındaki Andrey Kozlov ve 40 yaşındaki Shlomi Ziv olduğu açıklandı.

HEDEF ŞAŞIRTMAK İÇİN KAMPI VURDU

İsrail ordusu, Şin Bet istihbarat birimleri ve İsrail polisinin "Yaz Tohumları" ismi verilen operasyon kapsamında Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat'taki iki binaya baskın düzenledi. İsrail güçleri birbirinden 200 metre uzaklıkta olduğu belirtilen binalara eş zamanlı girdi. Argamani'nin üç erkek rehineden farklı olarak Filistinli bir ailenin yanında kaldığı bildirildi. Rehinelerin binalardan çıkarılmasının ardından İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları dikkat dağıtmak amacıyla Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

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HAMAS'TAN REST: TESLİM OLMAYACAĞIZ
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği şiddetli saldırıların ardından "Filistin halkının teslim olmayacağını, direniş güçlerinin de İsrail karşısında Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini" söyledi.

Hamas lideri, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı ve Deyr el-Belah'ta Filistinli çocuklara ve kadınlara yönelik katliamlarına devam ettiğini vurguladı.

Hamas lideri HeniyyeHamas lideri Heniyye

Dünyanın İsrail'i "çocuk katili" şeklinde nitelediğini ama Filistin halkının maruz kaldığı "imha savaşına" son veremediğini kaydeden Heniyye, "Halkımız teslim olmayacak, direniş bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Eğer İsrail kendi tercihlerini Filistinlilere zorla dayatabileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalı." ifadelerine yer veren Heniyye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğine dikkati çekti.

Heniyye, İsrail'in askeri açıdan başarısız olduğunu, siyasi ve ahlaki açıdan da "en düşük seviyede" olduğunu belirterek, dünyanın artık harekete geçmesi gerektiğini aktardı.

Hamas lideri, "İsrail'in işlediği vahşi katliamlara ve onlarca sivilin ölümüne karşı İslam ümmetinin tüm halkları ve dünyanın özgür halklarının ayağa kalkması gerektiğini" vurguladı.

40 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım suçu işliyor. Okul, hastane, cami ayırt etmeksizin hedef alan İsrail çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 40 bine yakın Filistinliyi katletti.

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