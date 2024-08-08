İsrail kanalında skandal! Filistinli mahkumlara cinsel işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı: Canlı yayında tecavüzü savundular

İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ederken İsrail televizyonları da bir skandala daha sahne oldu.

CANLI YAYINDA TECAVÜZÜ SAVUNDULAR

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinli'ye cinsel işkence görüntülerini yayımladı. Tüm dünyada tepki toplayan görüntüler İsrail kanalında skandal bir konuşmaya yol açtı.

Kanal 12'de yayımlanan bir programda İsrail ordusunun cinsel istismarı savunuldu. İsrailli Gazeteci Yehuda Schlesinger Gazzeli mahkumlara tecavüz edilmesi gerektiğini savundu ve "Bunu hak ediyorlar, harika bir intikam!" ifadelerini kullandı.

İsrailli gazeteci sözlerine "Bir arkadaşıma bir adama böyle bir şey yapmalarının umrumda olmadığını söyledim." şeklinde devam etti. "Tutuklulara işkence devlet politikamız olmalı!" diyen Yehuda Schlesinger Filistinli mahkumlara yönelik sistematik işkenceyi savundu.

MAHKUMLARA CİNSEL İŞKENCE

Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri yayımlanmıştı.

İsrailli askerlerden işkence anları

Görüntülerde Filistinlilerin yerde yüzüstü yattığı ve bazı askerlerin bir Filistinliyi başka bir alana taşıdığı, askerlerin işkence anlarını gizlemek amacıyla kalkan kullandığı da görülmüştü.

İsrail askeri polisinin 29 Temmuz'da Sde Teiman gözaltı merkezine giderek 10 askeri gözaltına almak istemesi sonucu, aşırı sağcı İsrailli yetkililer ve gruplardan bazıları bu askerlere destek verdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi isimler, işkence yapan askerlere yönelik destek mesajları yayımladı. Bu destek açıklamaları, askeri üsse baskınlarla sonuçlandı.

Sde Teiman'da cinsel işkence skandalı

İSTİSMARCILAR SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, Gözaltına alınan 10 askerden 5'inin serbest bırakılmasına karar verdi, diğer askerlerle ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Cinsel işkence suçlamalarıyla karşı karşıya kalan askerlerin gözaltı süreleri ise 11 Ağustos'a uzatıldı.