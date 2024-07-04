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Son dakika: İsrailli bakan Yoav Gallant'tan esir takası mesajı! 'Her zamankinden daha yakın' deyip duyurdu

Son dakika haberleri... İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Filistin ile esir takası konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Gallant, "Mahkum takası anlaşması her zamankinden daha yakın" ifadelerini kullandı. İsrail resmi haber ajansı Kan ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği yönündeki haberlerin ardından bugün ilerleyen saatlerde telefon görüşmesi yapmasının beklendiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 11:46 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 12:14
Son dakika: İsrailli bakan Yoav Gallant’tan esir takası mesajı! ’Her zamankinden daha yakın’ deyip duyurdu

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Son dakika haberleri... İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Filistin ile esir takası konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Gallant, "Mahkum takası anlaşması her zamankinden daha yakın" ifadelerini kullandı.

YOAV GALLANT'TAN ESİR TAKASI MESAJI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail kanalı Channel 12'e çarşamba günü geç saatlerde İsrailli Hamas ile olası bir esir değişiminin "her zamankinden daha yakın" olduğunu bildirdi.

Channel 12, ayrıca, CIA Direktörü William Burns'ün ilk aşamadan sonra müzakereleri kolaylaştırmak için "daha net ifadeler" içeren yeni bir teklif sunduğunu bildirdi. Bu teklifin Hamas temsilcileriyle ilerleme kaydettiği söyleniyor.

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Öte yandan The Times of Israel, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün müzakere heyetiyle bir araya geleceğini ve güvenlik kabinesi toplantısından önce Hamas'ın olası ateşkes ve rehine anlaşmasına ilişkin sunduğu önerileri ele alacağını bildirdi.

BIDEN VE NETANYAHU GÖRÜŞECEK

İsrail'in resmi haber ajansı Kan'a göre Netanyahu ile Biden'ın ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği yönündeki haberlerin ardından bugün ilerleyen saatlerde telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Reuters daha önce Netanyahu'nun Hamas tarafından önerilen ateşkes planını görüşmek üzere kabinesini toplamasının planlandığını bildirmişti.

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