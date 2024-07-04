Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! 20 İHA ve 200 roket ile saldırdılar

İsrail ile İran- Lübnan arasında tansiyon günden güne artarken Lübnan Hizbullah ı'nın İsrail topraklarına 20 insansız hava aracı (İHA) gönderdiği ve 200'den fazla roket attığı bildirildi.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E FÜZE YAĞMURU

The Times of Israel, Hizbullah'ın kuzey sınırında İsrail askeri üslerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği ve Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ve bir mensubunun öldürüldüğü saldırıdan bir gün sonra İsrail topraklarına 20 İHA gönderdi ve yaklaşık 200 roket fırlattı.

Akka'da bir alışveriş merkezinde hasar oluştuğu bildirilirken can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Füzeli saldırının ardından bölgede büyük çaplı yangınlar meydana geldiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırında da karşı saldırılar başlatıldı.

MAVİ HAT'TA YENİ CEPHE

İsrail ile Lübnan arasında karşılıklı misilleme atışları devam ederken bölgede topyekün bir savaşın fitilinin ateşlendiği belirtiliyor. Özellikle iki ülkenin sınırında "Mavi Hat" olarak nitelendirilen bölgenin tamamen hasar gördüğü ve tampon bölgeye döndüğü belirtiliyor.

İSRAİL'DEN AÇIK TEHDİT

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını söylemişti.

Lübnan Hizbullahı da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.