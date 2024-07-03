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Gazze’de 271 günlük soykırım! 7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 37 bin 953’e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 37 bin 953’e yükseldi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" yaptığı ve saldırılarda 28 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 125 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 14:43 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 14:43
Gazze’de 271 günlük soykırım! 7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 37 bin 953’e yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde saldırılara devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 37 bin 953'e yükseldi.

GAZZE'DE 271 GÜNLÜK SOYKIRIM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 271 gündür sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" yaptığı ve saldırılarda 28 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 125 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

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37 BİN 953 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 953'e, yaralananların sayısının da 87 bin 266'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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