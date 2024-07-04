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Hindistan’da sel faciası! Hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi: O bölgeler için kırmızı alarm

Hindistan’da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi. Bölgenin tahliye edildiği bildirilirken kuzeydoğu eyaletleri için kırmızı alarm verildi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 11:36 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 11:36
Hindistan’da sel faciası! Hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi: O bölgeler için kırmızı alarm

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Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar çok sayıda can aldı.

48 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen sellerde hayatını kaybeden kişi sayısı 48'e çıktı.

Hindustan Times gazetesi, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli yağış ve selin etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Assam ve Manipur eyaletlerinde sel nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 48'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca, konutların yağış ve selden etkilendiği, binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), kuzeydoğu eyaletleri için kırmızı alarm verdi.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

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