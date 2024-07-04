Hindistan’da sel faciası! Hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi: O bölgeler için kırmızı alarm

Hindistan 'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar çok sayıda can aldı.

Hindustan Times gazetesi, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli yağış ve selin etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Assam ve Manipur eyaletlerinde sel nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 48'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca, konutların yağış ve selden etkilendiği, binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), kuzeydoğu eyaletleri için kırmızı alarm verdi.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.