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BM’de gündem Refah! İsrail’in saldırılarının ardından acil toplantı yapılacak

İsrail’in Refah’ta Pazar gecesi düzenlediği ve 45 kişinin yanarak can verdiği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı aldı.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 08:51 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 08:54
BM’de gündem Refah! İsrail’in saldırılarının ardından acil toplantı yapılacak

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İsrail'in 26 Mayıs gecesi Gazze'nin güneyinde bir buçuk milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'ta çadırları bombalamasının ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplantı düzenleme kararı aldı.

Refah, 27 Mayıs 2024Refah, 27 Mayıs 2024

BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR

Diplomatlar, BM Güvenlik Konseyi'nin saldırıyı görüşmek üzere Cezayir'in çağrısıyla salı günü acil bir oturum için toplanacağını söyledi.

45 Filistinlinin diri diri yanarak hayatını kaybettiği saldırı uluslararası çapta büyük tepki toplarken İsrail ise bombardımanı "trafik bir kaza" olarak adlandırdı ve dünya ile açıkça dalga geçti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu dehşet sona ermeli" dedi.

BM insani yardım şefi Martin Griffiths, yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah saldırısı öncesinde sivil ölümlerine ilişkin yaygın uyarılara dikkat çekerek şunları söyledi: "Dün geceki kesinlikle kabul edilemez saldırının sonuçlarını gördük." ifadelerini kullandı.

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