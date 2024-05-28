BM’de gündem Refah! İsrail’in saldırılarının ardından acil toplantı yapılacak

İsrail'in 26 Mayıs gecesi Gazze'nin güneyinde bir buçuk milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'ta çadırları bombalamasının ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplantı düzenleme kararı aldı.

Refah, 27 Mayıs 2024

BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR

Diplomatlar, BM Güvenlik Konseyi'nin saldırıyı görüşmek üzere Cezayir'in çağrısıyla salı günü acil bir oturum için toplanacağını söyledi.

45 Filistinlinin diri diri yanarak hayatını kaybettiği saldırı uluslararası çapta büyük tepki toplarken İsrail ise bombardımanı "trafik bir kaza" olarak adlandırdı ve dünya ile açıkça dalga geçti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu dehşet sona ermeli" dedi.

BM insani yardım şefi Martin Griffiths, yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah saldırısı öncesinde sivil ölümlerine ilişkin yaygın uyarılara dikkat çekerek şunları söyledi: "Dün geceki kesinlikle kabul edilemez saldırının sonuçlarını gördük." ifadelerini kullandı.