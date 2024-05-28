Papa Francis’ten sapkınlık itirafı! Papa ve ruhban okulları ‘i**e’lerle dolu deyip eşcinsellere kilise yasağı istedi

Papa Francis, "zaten çok fazla eşcinsel aktivite olduğu için eşcinsel erkeklerin kilise ilahiyat okullarına kabul edilmemesi gerektiğini" söyledi. Francis'in bu sözleri kilise okullarında sözde din adamların başta erkekler olmak üzere çocuklara yönelik cinsel istismarının devam ettiğini de gözler önüne serdi.

İtalyan gazeteleri La Repubblica ve Corriere della Sera, Papa Francis'in " ilahiyat okullarının 'i**e'lerle dolu olduğunu" söylediğini aktardı.

Papa Francis Avrupa kiliselerinde ve manastırlarında, özellikle de papa ve ruhban okullarında Orta Çağ'dan bu yana devam eden sapkınlığı resmen itiraf etti.

SAPKINLARA KİLİSE YASAĞI

Papa Francis, 2018 yılında İtalyan piskoposlarla bir araya gelmiş ve sapkın papaz adaylarının dikkatle incelenmesi ve "eşcinsel" olduğundan şüphelenilen kişilerin reddedilmesini söylemişti.

Francis'in son açıklamalarının sapkın eşcinsel erkeklerin cemaate katılmalarının tamamen yasaklanmasını da getireceği düşünülüyor.

KİLİSEDE ORTA ÇAĞ KARANLIĞI

Orta Çağ'dan bu yana Batılı ülkelerdeki kilise okullarında taciz ve tecavüz vakalarının devam ettiği biliniyor. Batı ise bunu hala görmezden geliyor.

FRANSA'DA 216 BİN CİNSEL İSTİSMAR VAKASI

Fransa'da bağımsız olarak hazırlanan bir raporda 1950-2020 yılları arasında kiliselerdeki 216 bin çocuğun sözde din adamları tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Katolik Kilisesi'nin ise bu 216 bin vakayı görmezden geldiği belirtilmişti.

Fransa'daki vakalarda kilise kurumlarında çalışan fakat din görevlisi olmayanların istismarları da rapora dahil edildiğinde sayı 330 bine ulaşıyor.

İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUKLARIN ÇOĞU ERKEK

Almanya'da ise 1946-2014 yılları arasında Katolik kilisesine bağlı kurumlarda çoğu erkek olan en az 3 bin 677 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Üç üniversite tarafından yapılan araştırmanın ardından hazırlanan raporda bin 670 sözde din görevlisinin çoğu 13 yaşından küçük erkek çocuklarını istismar ettiği bildirilmişti.

BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ

Almanya'da Protestan kilisesinde ise 1946'dan bu yana 9 bin 355 çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Araştırmacılardan yazar Martin Wazlawik, söz konusu sayının buz dağının sadece görünen yüzü olabileceğini söylemişti.