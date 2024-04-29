101 yaşında ama herkes onu bebek sanıyor! Uçağa binince hayatının şokunu yaşadı

ABD 'de Chicago'dan Marquette, Michigan'a uçan bir kadın bebek zannedilince herkes şaşkına döndü.

1922 doğumlu Patricia, American Airlines uçağına bindiğinde havayolu şirketinin onun bir yaşında bir bebek olduğunu zannettiğini fark etti. American Airlines, bilgisayar sistemleri Patricia'yı 1922 yerine 2022 doğumlu bir yolcu olarak kaydetmişti.

"BENİ ÇOCUK ZANNETMELERİ KOMİKTİ"

Patricia, BBC'ye konuştu ve "Benim küçük bir çocuk zannetmeleri komikti ama ben yaşlı bir kadınım" dedi.

Patricia'nın kızı Kris, American Airlines'ın internet sitesi üzerinden iki yetişkin bileti almış ve aksaklıklar bunun ardından meydana gelmişti. Patricia, "Kızım bilet için internetten rezervasyon yapmış ve havalimanındaki bilgİsayar doğum tarihimin 1922 değil, 2022 olduğunu düşünmüş" dedi.

HAVALİMANINDA BEBEK BEKLİYORLARDI

101 yaşındaki Patricia, benzer bir hadiseyi geçtiğimiz yıl da yaşadığını belirtti. Daha önceki yolculuğu sırasında havalimanı personeli bir bebek bekliyordu ve bu sebeple terminalde Patricia için tekerlekli sandalye hazır değildi.

Kayıtta yapılan hatalardan kızının da etkilendiğini belirten Patricia, "Zavallı kızım tüm bagajlarımızı ve kıyafetlerimizi bir kapıdan diğerine neredeyse bir mil taşımak zorunda kaldığından bilgisayarlarını tamir etmelerini istiyorum" dedi.

BU İLK HADİSE DEĞİL

Patricia hadisesi, yaş konusunda yapılan ilk hata değil. 2012 yılında, 1912 doğumlu 99 yaşında bir kadının kredi kartı başvurusu, henüz doğum tarihi gelmediği gerekçesi ile reddedilmişti.