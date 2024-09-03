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Son dakika: Hamas'tan ateşkes açıklaması! Türk Dışişlerine bilgi verdiler: ABD iki hafta içinde...

Son dakika haberleri. İsrail ile ateşkes müzakerelerine katılan bir Hamas yetkilisi, Türk Dışişleri Bakanlığına ateşkes konusunda bilgi verdi. Hamas yetkilisi, ABD’nin iki hafta daha müzakerelerde yer alacağını fakat daha sonra çekileceğini belirtirken Beyaz Saray’ın bu tutumunun çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti. İşte, Hamas’ın son dakika açıklaması…

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 15:30 Güncelleme 03 Eylül 2024, 15:46
Son dakika: Hamas’tan ateşkes açıklaması! Türk Dışişlerine bilgi verdiler: ABD iki hafta içinde...

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Son dakika haberleri... İsrail ile ateşkes müzakerelerinde yer alan bir Hamas yetkilisi, Türk Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkililerini ateşkes konusunda bilgilendirdi.

Hamas yetkilisi, Amerikan yönetiminin bölgedeki güvenlik endişeleri ve ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle ateşkes anlaşmasının sağlanması çabalarında samimi olabileceğini ancak İsrail'e herhangi bir baskı yapmadığını bildirdi.

"BU SÜREÇ MÜZAKERE DEĞİL DAYATMA"

ABD'nin medyaya gerçek durumu yansıtmadığını belirten Hamas yetkilisi, şu ifadeleri kullandı:

Sürekli iyimser mesajlar veriyor ancak durum hiç de olumlu değil. Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor. Philadelphi koridorundan çıkmaya yanaşmıyor ve Refah sınır kapısı için de yeni şartlar öne sürüyor. Her defasında yeni bir sayfa açılıyor. Her defasında başa dönüyoruz ve yeni bir süreç başlıyor. İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır.

ABD'DEN TEHLİKELİ KARAR

Bu yaklaşımla ateşkes umudunun kaybedildiğine işaret eden yetkili, "Müzakereler üç temel noktada devam ediyor. Philadelphi koridoru, Refah sınır kapısı ve esir değişimi." ifadesini kullandı.

Yetkili, ABD'nin müzakereler konusundaki tutumuna ilişkin, "ABD, iki hafta daha müzakerelere devam edeceklerini ve çözüme ulaşılamazsa müzakerelerden çekileceklerini söyledi. Bu son derece tehlikeli bir karar çünkü başladığımız noktaya geri döneceğiz." dedi.

2 Temmuz çerçevesinde müzakere edeceklerini söylediklerini vurgulayan yetkili, "İsrail ise 24-25 Mayıs belgesinin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayladığı Biden'ın planının gerisine gidiyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ: HALK YİYECEK-İÇECEK BULAMIYOR

Hamas yetkilisi, Gazze halkının çok zor durumda olduğuna dikkat çekti ve "Halk yiyecek ve ilaç bulamıyor. Sadece un var, kuru gıda var. Taze ürünler, et ve diğer yaş meyve ve sebzeler bulunmuyor." dedi.

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