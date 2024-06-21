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Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz! | Askeri çözüm yok

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan ile İsrail sınırını ayıran "Mavi Hat" boyunca yaşanan gerginliklere ilişkin olarak "Lübnan’ın ikinci bir Gazze olma" riskine karşı dünyayı uyardı. Guterres, ''gerilimin düşürülmesi artık bir zorunluluktur'' ifadelerini kullandığı konuşmasında, Lübnan ve İsrail arasında askeri gerginliğin daha da artmasının, bölge için yıkıcı sonuçlar anlamına geldiğini vurguladı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 18:27 Güncelleme 21 Haziran 2024, 19:48
Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz! | Askeri çözüm yok

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Güvenlik Konseyi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. BM Genel Sekreteri, "Açık olalım; bölge ve dünya halkları Lübnan'ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz." dedi.

''FELAKETİ TETİKLEYEBİLİR''

Guterres, ifadelerinde "Bugün, İsrail ile Hizbullah arasında Mavi Hat boyunca tırmanan gerilime ilişkin derin kaygılarımı dile getirme zorunluluğu hissettim." diyerek tarafları "sanki topyekun bir savaş yaklaşıyormuş gibi" kavgacı söylem üretmekle suçladı.

Guterres, öte yandan, "Aceleci bir hareket, tek bir yanlış hesaplama, sınırların çok ötesinde, açıkçası hayal gücünün ötesinde bir felaketi tetikleyebilir." ifadeleriyle Orta Doğu'da devam eden çatışmanın genişleme riskine de dikkati çekti.

BM Genel Sekreteri, gerilimlerin düşürülmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak tüm dünya ülkelerinin konuyu yüksek sesle dile getirmeleri gerektiğini söyledi.

"Taraflar, Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması konusunda acilen taahhütte bulunmalı ve derhal düşmanlıkların sona ermesine geri dönmelidir. Dünyanın yüksek sesle ve net bir şekilde şunu söylemesi gerekiyor; gerilimin derhal düşürülmesi sadece mümkün değil, aynı zamanda zorunludur."

"ASKERİ ÇÖZÜM YOK"

BM Genel Sekreteri Guterres, "Askeri çözüm yok." diye konuşarak bölgenin çözüme kavuşmasının barışçıl yollarla sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

"Askeri gerginliğin daha da artması, yalnızca Lübnan ve İsrail'deki toplulukların daha fazla acı çekmesini, yıkıma uğramasını ve bölge için potansiyel olarak daha yıkıcı sonuçları garanti edecektir."

Sözlerinde "Artık akıl ve rasyonellik zamanıdır." ifadesini kullanarak tarafların kendilerine sunulan diplomatik ve siyasi yollara "pratik ve pragmatik katılımının" zamanının geldiğini belirterek düşmanlıkların sona ermesi ve kalıcı ateşkese doğru ilerlemenin "tek kalıcı çözüm" olacağını da vurguladı.

İSRAİL - HİBULLAH SAVAŞI MI?

Hizbullah'ın Demir Kubbe'yi aşıp Hayfa'ya drone sokması ve artan çatışmalara müteakip soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'da askeri harekat düzenlenmesine yönelik operasyonel planları onayladı. Hizbullah ise "Savaş çıkarsa İsrail'deki hiçbir yer roket ve SİHA saldırılarına karşı güvende olamaz" resti çekti. Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırısında İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni hedef alacaklarını duyurdu.

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