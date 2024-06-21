Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz! | Askeri çözüm yok

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Güvenlik Konseyi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. BM Genel Sekreteri, "Açık olalım; bölge ve dünya halkları Lübnan'ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz." dedi. ''FELAKETİ TETİKLEYEBİLİR'' Guterres, ifadelerinde "Bugün, İsrail ile Hizbullah arasında Mavi Hat boyunca tırmanan gerilime ilişkin derin kaygılarımı dile getirme zorunluluğu hissettim." diyerek tarafları "sanki topyekun bir savaş yaklaşıyormuş gibi" kavgacı söylem üretmekle suçladı. Guterres, öte yandan, "Aceleci bir hareket, tek bir yanlış hesaplama, sınırların çok ötesinde, açıkçası hayal gücünün ötesinde bir felaketi tetikleyebilir." ifadeleriyle Orta Doğu'da devam eden çatışmanın genişleme riskine de dikkati çekti.

BM Genel Sekreteri, gerilimlerin düşürülmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak tüm dünya ülkelerinin konuyu yüksek sesle dile getirmeleri gerektiğini söyledi. "Taraflar, Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması konusunda acilen taahhütte bulunmalı ve derhal düşmanlıkların sona ermesine geri dönmelidir. Dünyanın yüksek sesle ve net bir şekilde şunu söylemesi gerekiyor; gerilimin derhal düşürülmesi sadece mümkün değil, aynı zamanda zorunludur."