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Kanser tedavisi görüyordu! Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti: Yeni Delhi'den açıklama

Kanser tedavisi gören Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, ülkesinde yaşamını yitirdi. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 22:02 Güncelleme 21 Haziran 2024, 22:05
Kanser tedavisi görüyordu! Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti: Yeni Delhi’den açıklama

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini X sosyal medya platformundan paylaştı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi PaulHindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul

DIŞİŞLERİ BAKANI JAİSHANKAR'DAN AÇIKLAMA

Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.

Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu ve birçok katkısına değer verdiğini belirterek ailesine en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi PaulHindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul

ÜLKESİNDE VEFAT ETTİ

Kanser tedavisi gören Paul'un ülkesinde vefat ettiği öğrenildi.

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