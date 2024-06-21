Kanser tedavisi görüyordu! Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti: Yeni Delhi’den açıklama

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul



DIŞİŞLERİ BAKANI JAİSHANKAR'DAN AÇIKLAMA



Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.

Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu ve birçok katkısına değer verdiğini belirterek ailesine en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.