Sergey Lavrov’dan tahıl koridoru açıklaması! Türkiye vurgusu dikkat çekti: Başkan Erdoğan bizi ikna etti

Ukrayna Savaşı'nda tansiyon yeniden yükselirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gıda sevkiyatı konusunda konuştu.

LAVROV'DAN TÜRKİYE VURGUSU

Türkiye'nin gıda sevkiyatı konusunda girişimlerde bulunduğuna dikkat çeken Lavrov, "Bu bahar aylarında Türkiye, gıda sevkiyatlarının korunmasına ilişkin anlaşmaların geliştirilmiş formatta yeniden yürürlüğe konulması için girişimlerde bulundu" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

"BAŞKAN ERDOĞAN BİZİ İKNA ETTİ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2022 yılında imzalanan ve 1 yıl yürürlükte kalan Karadeniz Tahıl Anlaşmasına değinen Lavrov, 2024 yılının ilkbaharında anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi için Türkiye'nin girişimde bulunduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

Bu bahar aylarında Türkiye, gıda sevkiyatlarının korunmasına ilişkin anlaşmaların geliştirilmiş formatta yeniden yürürlüğe konulması için girişimlerde bulundu. Hazırdık. Son dakikada, Ukrayna tarafı 'Ticari gemilere dokunulmamasına dair yükümlülüklere ek olarak, nükleer santrallerin güvenliğinin korunması gerektiğine ilişkin bir madde daha koyalım' dedi. Bu, yersiz görünse de 'tamam' dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi bunun bir sonraki adım olacağına ikna etti, içtendi ve yardımcı olmaya çalıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

"UKRAYNA NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİNİ BOMBALAMAYI TERCİH ETTİ"

Rus tarafının hazır olduğunu ifade eden Rus Bakan Lavrov, "Bunu Ukrayna tarafı önerdi ancak daha sonra bundan da memnun olmadıklarını söylediler. Görünen o ki, Ukrayna tarafı nükleer enerji santrallerini bombalamayı planlamış" ifadelerini kullandı.

Rusya, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından Batılı ülkelerin Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahılların ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesi yerine Batılı ülkeler ulaştığı gerekçesiyle 17 Temmuz 2023 tarihinde anlaşmadan çekilmişti.