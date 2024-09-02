SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Sergey Lavrov’dan tahıl koridoru açıklaması! Türkiye vurgusu dikkat çekti: Başkan Erdoğan bizi ikna etti

Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yeniden yükselirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye’nin gıda sevkiyatı konusunda girişimlerde bulunduğuna dikkat çeken Lavrov, “Başkan Erdoğan bizi ikna etti” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 17:12 Güncelleme 02 Eylül 2024, 17:12
Sergey Lavrov’dan tahıl koridoru açıklaması! Türkiye vurgusu dikkat çekti: Başkan Erdoğan bizi ikna etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ukrayna Savaşı'nda tansiyon yeniden yükselirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gıda sevkiyatı konusunda konuştu.

LAVROV'DAN TÜRKİYE VURGUSU

Türkiye'nin gıda sevkiyatı konusunda girişimlerde bulunduğuna dikkat çeken Lavrov, "Bu bahar aylarında Türkiye, gıda sevkiyatlarının korunmasına ilişkin anlaşmaların geliştirilmiş formatta yeniden yürürlüğe konulması için girişimlerde bulundu" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

"BAŞKAN ERDOĞAN BİZİ İKNA ETTİ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2022 yılında imzalanan ve 1 yıl yürürlükte kalan Karadeniz Tahıl Anlaşmasına değinen Lavrov, 2024 yılının ilkbaharında anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi için Türkiye'nin girişimde bulunduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

Bu bahar aylarında Türkiye, gıda sevkiyatlarının korunmasına ilişkin anlaşmaların geliştirilmiş formatta yeniden yürürlüğe konulması için girişimlerde bulundu. Hazırdık. Son dakikada, Ukrayna tarafı 'Ticari gemilere dokunulmamasına dair yükümlülüklere ek olarak, nükleer santrallerin güvenliğinin korunması gerektiğine ilişkin bir madde daha koyalım' dedi. Bu, yersiz görünse de 'tamam' dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi bunun bir sonraki adım olacağına ikna etti, içtendi ve yardımcı olmaya çalıştı.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

"UKRAYNA NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİNİ BOMBALAMAYI TERCİH ETTİ"

Rus tarafının hazır olduğunu ifade eden Rus Bakan Lavrov, "Bunu Ukrayna tarafı önerdi ancak daha sonra bundan da memnun olmadıklarını söylediler. Görünen o ki, Ukrayna tarafı nükleer enerji santrallerini bombalamayı planlamış" ifadelerini kullandı.

Rusya, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından Batılı ülkelerin Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahılların ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesi yerine Batılı ülkeler ulaştığı gerekçesiyle 17 Temmuz 2023 tarihinde anlaşmadan çekilmişti.

Rusya-Ukrayna hattında yüksek tansiyon! Kiev’e gece boyunca saldırdı: Moskova yanlısı hesaplardan ilerleme mesajı: O şehirlerde…Rusya-Ukrayna hattında yüksek tansiyon! Kiev’e gece boyunca saldırdı: Moskova yanlısı hesaplardan ilerleme mesajı: O şehirlerde…
Rusya-Ukrayna hattında yüksek tansiyon! Kiev'e gece boyunca saldırdı: Moskova yanlısı hesaplardan ilerleme mesajı: O şehirlerde…

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran nerede? Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme: Tutuklandı
Paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan terör örgütü PKK üyelerinin kimlikleri belli oldu! 1 kırmızı 1 gri 4 terörist cehenneme
Başkan Erdoğan’dan 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni’nde muhalefete yeni anayasa tepkisi: Kemikleşmiş bir kakafoni
CHP fondaşı medya yine patladı! MSB’den ’Teğmenlere tahkikat’ iddialarına yalanlama | İftira çukuruna kimler düştü? TAKVİM deşifre etti
Galatasaray’ın Osimhen teklifi kabul edildi! İtalyanlardan flaş maaş detayı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Şehir eşkıyası gözaltına alındı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan NETFLIX’e ’Famagusta’ tepkisi! A Haber’de hakkı haykırdı... Gerçekleri saptırıyorlar
ABD - CIA - FETÖ şer 3’lüsü neyin peşinde? 1997’den günümüze ’Kapadokya’nın şifreleri: USS Wasp’ın İzmir’e zamanlaması manidar demirleyişi
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 20 bin aday öğretmenle ilgili flaş açıklama: Danıştay kararı sonrası atamalarını yapacağız
’Foner’i ’Yavaş’tan saran korku: Adı bile hoplatmaya yetiyor | İmamoğlu’nun karanlık ’ODA’sına CHP’liler bile güvenmiyor: Nereden bu paralar?
TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
Bir Gece Masalı 1. bölümüyle atv ekranlarına geliyor! İmkansız aşkı ilmek ilmek hissettirecek! ’Gelin ata binmiş ya nasip demiş…’
Galatasaray’dan çifte kanat bombası! Zaha ve Ziyech yerine...
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz | İstanbul Valiliği soruşturma başlattı
SON DAKİKA