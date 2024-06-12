Son dakika: Antony Blinken’dan skandal ateşkes açıklaması: Hamas Filistin’in geleceği değil

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze'de ateşkes ile ilgili açıklama yapıyor. Blinken Hamas'ın ateşkes teklifinin değişmesini istediğini söyledi ve "Hamas bu bölgenin geleceği değil" dedi.
BM "İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR" DEDİ
Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu sabah saatlerinde İsrail'in, Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlediğini bildirdi.
Komisyon, 7 Ekim-31 Aralık 2023'te tarafların gerçekleştirdikleri uluslararası hukuk ihlalleri ve işledikleri uluslararası suçlara ilişkin raporunu yayımladı.
"SALDIRILARI DERHAL DURDURUN"
İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçlayan Komisyon, İsrail'den Refah'ta binlerce sivili güvensiz yerlere kaçmaya zorlayan saldırılarını derhal durdurmasını istedi.
BMGK'DAN ATEŞKES KARARI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), 10 Haziran Pazartesi akşamı ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.
RUSYA 'ÇEKİMSER' KALDI
15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullandı.
Kabul edilen kararda, Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara işaret edilirken, 31 Mayıs'ta Biden'ın sunduğu 3 aşamalı teklif memnuniyetle karşılandı.
İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.