SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Son dakika: Antony Blinken'dan skandal ateşkes açıklaması: Hamas Filistin'in geleceği değil

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze'de ateşkes ile ilgili açıklama yapıyor. Blinken Hamas'ın ateşkes teklifinin değişmesini istediğini söyledi ve "Hamas bu bölgenin geleceği değil" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 15:37 Güncelleme 12 Haziran 2024, 15:43
Son dakika: Antony Blinken’dan skandal ateşkes açıklaması: Hamas Filistin’in geleceği değil

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze'de ateşkes ile ilgili açıklama yapıyor. Blinken Hamas'ın ateşkes teklifinin değişmesini istediğini söyledi ve "Hamas bu bölgenin geleceği değil" dedi.

BM "İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR" DEDİ

Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu sabah saatlerinde İsrail'in, Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlediğini bildirdi.

Komisyon, 7 Ekim-31 Aralık 2023'te tarafların gerçekleştirdikleri uluslararası hukuk ihlalleri ve işledikleri uluslararası suçlara ilişkin raporunu yayımladı.

"SALDIRILARI DERHAL DURDURUN"

İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçlayan Komisyon, İsrail'den Refah'ta binlerce sivili güvensiz yerlere kaçmaya zorlayan saldırılarını derhal durdurmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazzede ateşkes kararı aldı! Hamastan flaş açıklama: İş birliğine hazırızBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazzede ateşkes kararı aldı! Hamastan flaş açıklama: İş birliğine hazırız
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de ateşkes kararı aldı! Hamas'tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız

BMGK'DAN ATEŞKES KARARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), 10 Haziran Pazartesi akşamı ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

BM'de ''Gazze'de Ateşkes'' kararı


RUSYA 'ÇEKİMSER' KALDI
15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullandı.

Kabul edilen kararda, Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara işaret edilirken, 31 Mayıs'ta Biden'ın sunduğu 3 aşamalı teklif memnuniyetle karşılandı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.

KATİL İSRAİL'İN TÜM GAZZE'DEN ÇEKİLMESİ İSTENDİ
Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.

İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.

Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA