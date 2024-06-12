Online toplantıya klozette katıldı: Brezilyalı siyasetçi pantolonunu toplayamadan kameraya yakalandı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Brezilyalı'da Rio de Janerio'nun eski Belediye Başkanı Cesar Maia, tuvaletten katıldığı online toplantıda kendisini bir anda kamerada görünce olanlar oldu.

TOPLANTIYA KLOZETTE KATILDI

Brezilyalı siyasetçi, kameraya pantolonu ayak bileklerine kadar inmiş şekilde klozette yakalandı.

Üç dönem belediye başkanlığı yapan Maia'nın tuvaletten katıldığı online toplantının görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

KAMERAYA TUVALETTE YAKALANDI

Kameraya ayak bileklerine indirdiği pantolonu yansıyan Maia, durumu toparlamak için kamerayı yukarı kaldırsa da kendisini toparlayamadı ve toplantının diğer katılımcılarına yakalandı.

Videoda görünen oturum lideri Pablo Mello ise toplantıyı sürdürmekte zorlanırken kahkahasını tutmak için ekrandan uzaklaştı.

Rio de Janerio'nun eski belediye başkanı Maia, oturum lideri Mello'ya "Meclis Üyesi Cesar Maia, sizden kamerayı kapatmanızı rica ediyorum lütfen" dedi. Maia'nın toplantının kalan kısmına katılmadığı belirtildi.