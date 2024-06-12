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Online toplantıya klozette katıldı: Brezilyalı siyasetçi pantolonunu toplayamadan kameraya yakalandı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Brezilya’nın en meşhur şehri Rio de Janerio’da üç dönem belediye başkanlığı yapan Cesar Maia, tuvaletten katıldığı toplantıda kameraya yakalandı. Ayak bileklerine kadar inmiş pantolonu ile klozette oturan Maia, kamerada kendisini görünce olanlar oldu. Maia’nın klozetteki anları dünya basınına damga vurdu. İşte, o anlar…

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 16:51 Güncelleme 12 Haziran 2024, 17:09
Online toplantıya klozette katıldı: Brezilyalı siyasetçi pantolonunu toplayamadan kameraya yakalandı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

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Brezilyalı'da Rio de Janerio'nun eski Belediye Başkanı Cesar Maia, tuvaletten katıldığı online toplantıda kendisini bir anda kamerada görünce olanlar oldu.

TOPLANTIYA KLOZETTE KATILDI

Brezilyalı siyasetçi, kameraya pantolonu ayak bileklerine kadar inmiş şekilde klozette yakalandı.

Üç dönem belediye başkanlığı yapan Maia'nın tuvaletten katıldığı online toplantının görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

KAMERAYA TUVALETTE YAKALANDI

Kameraya ayak bileklerine indirdiği pantolonu yansıyan Maia, durumu toparlamak için kamerayı yukarı kaldırsa da kendisini toparlayamadı ve toplantının diğer katılımcılarına yakalandı.

Videoda görünen oturum lideri Pablo Mello ise toplantıyı sürdürmekte zorlanırken kahkahasını tutmak için ekrandan uzaklaştı.

Rio de Janerio'nun eski belediye başkanı Maia, oturum lideri Mello'ya "Meclis Üyesi Cesar Maia, sizden kamerayı kapatmanızı rica ediyorum lütfen" dedi. Maia'nın toplantının kalan kısmına katılmadığı belirtildi.

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