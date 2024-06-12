Dünya Gazze için ayaklandı! İsrail’e tepki yağıyor: Yeni Zelanda ve Doğu Timor'dan acil ateşkes" çağrısı

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ziyaret ettiği Doğu Timor'un başkenti Dili'de Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta ile görüşmesinin ardından, sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Açıklamada, iki ülkenin, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi uyarınca Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasını destekledikleri belirtilirken Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması için çağrı yapıldı.

İki ülkenin, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) pratik ve yapıcı reformu da dâhil, çok taraflı kurumların güçlendirilmesi" için birlikte çalışacakları vurgulanan açıklamada, tarafların "etkin çok taraflı kurumları desteklemek" için birlikte çalışmayı sürdüreceğine dikkat çekildi.