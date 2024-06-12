SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Dünya Gazze için ayaklandı! İsrail’e tepki yağıyor: Yeni Zelanda ve Doğu Timor'dan acil ateşkes" çağrısı

Dünyanın dört bir yanından Gazze için ateşkes çağrısı yağıyor. Yeni Zelanda ve Doğu Timor, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımın engelsiz ulaştırılması çağrısında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 14:20 Güncelleme 12 Haziran 2024, 14:20
Dünya Gazze için ayaklandı! İsrail’e tepki yağıyor: Yeni Zelanda ve Doğu Timor’dan acil ateşkes çağrısı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ziyaret ettiği Doğu Timor'un başkenti Dili'de Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta ile görüşmesinin ardından, sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Açıklamada, iki ülkenin, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi uyarınca Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasını destekledikleri belirtilirken Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması için çağrı yapıldı.

İki ülkenin, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) pratik ve yapıcı reformu da dâhil, çok taraflı kurumların güçlendirilmesi" için birlikte çalışacakları vurgulanan açıklamada, tarafların "etkin çok taraflı kurumları desteklemek" için birlikte çalışmayı sürdüreceğine dikkat çekildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çin, Rusya, Ankara, Brezilya... BRICS trafiği! Başkan Erdoğan’dan önemli kabul | Gazze mesaisi
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz zammına son 21 gün! Kim ne kadar alacak? Enflasyon oranı + refah payı + taban aylıkları…
İHH
Batı basını İsrail’i aklıyor: Aylarca propaganda yaptılar! Medyanın pasif dilini Filistinli gazeteci tek tek analiz etti: İşte Tel Aviv’i meşrulaştıran kavramlar…
Başkan Erdoğan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i kabul etti! Görüşmenin perde arkası... Kızlarım dün gece rahat uyudu
Başkan Erdoğan’dan 18 yıl sonra CHP’ye ziyaret! Karşılıklı Türk kahvesi içtiler! Özgür Özel’den özel hediye
Son dakika: BM aylar sonra ilan etti: İsrail savaş suçu işliyor! Tel Aviv’e Refah uyarısı: Saldırıları derhal durdurun
Hayvansever imajı altında dolandırıcılık! Köpekvelisi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar: Köpekleri sakatlayıp para topluyordu
Tetikçi Ogün Samast’ın yargılandığı davada savcıdan flaş talep! Tespih sallayarak çıktı
İsrail’e füze yağmuru: 7 Ekim’den bu yana en büyük saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanı öldürülmüştü: Lübnan’dan 90 roket ateşlendi
Fitch Ratings’ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini! Seçimlerin dış yatırımcıya etkisi: Güven tam geri dönüş var
Büyük deprem tehlikesi... O bölge diken üstünde! Uzman isim kırılmamış faylar var diyerek o ili işaret etti
Usta isimlerden A Milli Takım yorumu! 3 kriz var! Montella sorunları nasıl çözecek? O oyuncu yerden yere vuruldu: Maçı hediye etti
HAVA DURUMU | 45 dereceyi bulacak! Meteoroloji ve Bakan uyardı! Çarşamba gecesine dikkat! Durduğumuz yerde terleyeceğiz
Bayram öncesi diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan önce İspanya sonra İtalya’ya gidecek: Ana gündem Gazze
SON DAKİKA