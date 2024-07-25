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ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilme kararı sonrası ulusa seslendi! Trump rövanşından neden vazgeçti? Kamala Harris'e övgü yağdırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçime dört aydan kısa bir süre kala adaylıktan çekilme kararı aldı. Bu karar sonrası Joe Biden ilk kez Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti ve aldığı kararın gerekçelerini anlattı. Başkanlık için kalan süresini hem iç hem de dış politikadaki önemli başlıklara eğilerek geçireceğini anlatan Biden, "Kalan 6 ayda başkan olarak görevimi yapmaya odaklanacağım." şeklinde konuşurken Kamala Harris'e övgüler yağdırdı. İşte Joe Biden'ın açıklamaları...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 03:05 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 04:23
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilme kararı sonrası ulusa seslendi! Trump rövanşından neden vazgeçti? Kamala Harris’e övgü yağdırdı

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ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz Pazar günü, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık yarışından çekilmesiyle ilgili olarak ilk kez Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti ve aldığı kararın gerekçelerini anlattı.

ABD Başkanı Joe Biden.ABD Başkanı Joe Biden.

"ULUSUMUZU BİRLEŞTİRMENİN EN İYİ YOLU BU"
Ülkesini ve ülkesine hizmet etmeyi çok sevdiğini ve başkanlık görevinden büyük gurur duyduğunu vurgulayan Biden, demokrasinin savunulması gereken bir dönemde olduklarını ve aldığı kararın bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yarıştan çekilmesi kararının, Cumhuriyetçi aday Donald Trump karşısında seçimlerin kazanılması için alındığını ima eden Biden, şu ifadeleri kullandı: "Başkan olarak yaptıklarıma, dünyadaki liderliğime, Amerika'nın geleceğiyle ilgili vizyonuma ve bunların ikinci döneme yeterli olacağına inanıyorum. Ancak hiçbir şey demokrasimizin kurtarılmasının önüne çıkamaz, kişisel arzularımız bile. Bu sebeple, ilerlemek için en iyi yolun, bayrağı yeni bir jenerasyona devretmek olduğuna karar verdim. Ulusumuzu birleştirmenin en iyi yolu bu."

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Joe Biden ve Kamala HarrisJoe Biden ve Kamala Harris

BIDEN'IN DESTEĞİ KAMALA HARRIS'E!
Kendisinin yerine neden Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i önerdiğini de izah eden Biden, "Ben kararımı verdim ve bunu paylaştım. Değerli Başkan Yardımcımız Kamala Harris'e teşekkür ediyorum. Kendisi deneyimli, güçlü ve yetenekli. Kendisi benim için inanılmaz bir ortak ve ülkemiz için lider. Şimdi seçim size kalmış. Amerikan halkı, bu seçimi yapın." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden.ABD Başkanı Joe Biden.

"KALAN 6 AYDA GÖREVİMİ YAPMAYA ODAKLANACAĞIM"
Başkanlık için kalan süresini hem iç hem de dış politikadaki önemli başlıklara eğilerek geçireceğini anlatan Biden, "Kalan 6 ayda başkan olarak görevimi yapmaya odaklanacağım." şeklinde konuştu.

Düşük gelirli aileler için maliyetleri azaltmaya, ekonomiyi büyütmeye, demokrasi ve insan hakları gibi alanlardaki çabalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Biden, ABD içinde siyasi şiddete yer olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden.ABD Başkanı Joe Biden.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN SAVAŞACAĞIM"
Uluslararası meselelerde de başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Biden, "Gazze'deki savaşı sona erdirmek, tüm esirlerin evlerine dönmesini sağlamak ve Orta Doğu'da barış ve güvenliği temin etmek için çalışmaya devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

Biden, Ukrayna savaşında Kiev'e destek vermeyi sürdüreceklerini ve NATO ittifakını her zamankinden daha güçlü tutarak Rusya'ya karşı güçlü ve dirençli olacaklarını vurguladı.

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