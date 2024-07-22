Joe Biden öldü mü? Trump rövanşından neden vazgeçti? ‘Yarıştan çekilmeyeceğim’ diyordu: Başkan’ın son 48 saatinde neler oldu?

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçime dört aydan kısa bir süre kala adaylıktan çekilmesinin ardından komplo teorileri havada uçuşmaya başladı. Biden'ın kararının Beyaz Saray'da ve Demokrat Parti'de de bomba etkisi yarattığı konuşulurken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Joe Biden öldü mü? Biden'ın adaylıktan çekilmeden önceki sır gibi son 48 saatinde neler yaşandı? İşte, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkası…
ABD'de Biden-Trump rövanşı olarak görülen Kasım 2024 seçimlerine dört aydan kısa bir süre kala mevcut Başkan ve Demokratların başkan adayı Joe Biden yarıştan çekildiğini duyururken komplo teorileri de havada uçuşmaya başladı.
BIDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLİRKEN ARKA PLANDA NELER YAŞANDI?
Biden'ın adaylıktan kendi rızası ile çekilmediğini öne süren komplo teorisyenleri Başkan'ın öldüğünü iddia ediyor. Peki, Biden gerçekten adaylıktan çekildi mi yoksa öldü mü? Biden'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında neler yaşandı? Biden'ın adaylıktan çekilmeden önceki son 48 saatinde neler oldu?
"YARIŞTAN ÇEKİLMEYECEĞİM" DİYORDU
Gafları ve unutkanlıkları ile sık sık gündeme damga vuran ve Alzheimer olduğu iddia edilen Biden özellikle de Demokratlar tarafından adaylıktan çekilmesi için büyük baskıya uğruyor fakat yarışa devam edeceğini belirtiyordu.