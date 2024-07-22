Joe Biden öldü mü? Trump rövanşından neden vazgeçti? ‘Yarıştan çekilmeyeceğim’ diyordu: Başkan’ın son 48 saatinde neler oldu?

1 ABD'de Biden-Trump rövanşı olarak görülen Kasım 2024 seçimlerine dört aydan kısa bir süre kala mevcut Başkan ve Demokratların başkan adayı Joe Biden yarıştan çekildiğini duyururken komplo teorileri de havada uçuşmaya başladı.

2 BIDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLİRKEN ARKA PLANDA NELER YAŞANDI? Biden'ın adaylıktan kendi rızası ile çekilmediğini öne süren komplo teorisyenleri Başkan'ın öldüğünü iddia ediyor. Peki, Biden gerçekten adaylıktan çekildi mi yoksa öldü mü? Biden'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında neler yaşandı? Biden'ın adaylıktan çekilmeden önceki son 48 saatinde neler oldu?