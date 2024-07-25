Batı Şeria’da siyonist baskın! İsrail ordusu en az 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria 'da baskınlara devam ediyor. İsrail güçlerinin sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda biri gazeteci 11 Filistin liyi gözaltına aldığı bildirildi.

BATI ŞERİA'DA SİYONİST BASKIN

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

El Halil'deki baskınlarda 10 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan haberde, İsrail'in Kalkilya kentinde ise ana girişi kapatarak bölgeye giriş çıkışları engellediği ifade edildi.

Görgü tanıkları İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde birçok eve baskın düzenlediğini ve basın mensubu Hazim Nasır'ı gözaltına aldığını belirtti.

İsrail askerleri ayrıca Ramallah, Cenin ve Nablus'ta da Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.