Slovenya Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı: Oylama tarihi belli oldu | Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı

Golob, önümüzdeki aylarda Batılı ülkelerin Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı ile Filistin devleti ni tanımasının yanı sıra Arap ülkelerinin de İsrail'in var olma hakkını tanıyacaklarını umduğunu, barışa giden tek yolun iki devleti de tanımaktan geçtiğini söyledi. Slovenya Bakanlar Kurulu kararının ardından Slovenya Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı.





İSPANYA, NORVEÇ VE İRLANDA'DAN SONRA BM'DE 146. KOLTUK

İspanya, Norveç ve İrlanda salı günü Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. Slovenya'nın da Filistin devletini resmen tanıması ile birlikte Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 146'ya yükseliyor.

İSPANYA, İRLANDA VE NORVEÇ'E TAM DESTEK

İrlanda, Norveç ve İspanya'nın Filistin devletini resmen tanıma kararının ardından Slovenya Başbakanı Robert Golob, "İspanya, İrlanda ve Norveç liderlerinin Filistin'in tanınmasına ilişkin bugünkü açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Onlarla son haftalarda yakın ve düzenli temas halindeydim ve önümüzdeki günlerde de bunu yapmaya devam edeceğim." şeklinde konuşmuştu.

Golob, AB liderlerine yazdığı bir mektupta, Filistin'i henüz tanımayan ülkeleri bunu yapmaya çağırdığını hatırlatmış ve Slovenya'nın, Filistinlilerin devlet olmanın tanınmasına yönelik sembolik bir jestten daha fazlasına ihtiyacı olduğunun farkında olduğunu da belirtmişti.

Golob, "Halkını hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de temsil edecek ve onu tüm dünyanın kalıcı barışın çözümü olarak gördüğü iki devletli çözüme yönlendirecek olan Filistin yönetiminin reform edilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olmak istiyoruz." demişti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise mayıs başlarında Slovenya'nın 13 Haziran'a kadar Filistin devletini tanıyacağını söyledi.

"FİLİSTİN'İ TANIMAK AHLAKİ BİR GÖREV

Sloven Dışişleri Bakanı Tanja Fajon El Cezire'ye verdiği röportajda; İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanımasının ardından "Filistin'i tanımak 'ahlaki bir görev'" demişti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon