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Slovenya Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı: Oylama tarihi belli oldu | Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı

Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı. İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i resmen tanıdıklarını duyurmalarının ardından Slovenya Dışişleri Bakanı "Filistin'i tanımanın ahlaki bir görev" olduğunu söylemişti. Slovenya'nın kararının ardından Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 146'ya yükseliyor. Öte yandan Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıyan Bakanlar Kurulu kararı, 4 Haziran Salı günü Slovenya parlamentosunda oylanacak. Slovenya hükümetinin kararının ardından Slovenya Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 16:43 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 18:11
Slovenya Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı: Oylama tarihi belli oldu | Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı

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Slovenya hükümeti, Filistin devletini tanıma kararı aldı. Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıyan Bakanlar Kurulu kararı, 4 Haziran Salı günü Slovenya parlamentosunda oylanacak.



BAŞBAKANLIK BİNASINA FİLİSTİN BAYRAĞI ASILDI

Slovenya hükümetinin kararının ardından Slovenya Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı.

Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıdı



OYLAMA TARİHİ BELLİ OLDU
İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini resmen tanımasının ardından Slovenya'dan da benzer bir adım geldi. Robert Golob başbakanlığındaki Slovenya hükümeti, Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Slovenya Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan karar, 4 Haziran Salı günü Slovenya parlamentosunda oylanacak.



"BU BARIŞ MESAJI"

Slovenya Başbakanı Golob, düzenlediği basın toplantısında, "Bu karar iki taraf için de mesaj içermekte, çatışmaların derhal durdurulmasını, rehinelerin hızlıca, derhal ve de koşulsuz olarak salıverilmesini istiyoruz. Tanıma mesajı İsrail devleti de dahil hiç kimseye yönlendirilmiş değil. Bu barış mesajı. Bugün, hepimizin, tüm dünyanın Orta Doğu'da kalıcı barışa, iki devletli çözüme yol açacak yönde çalışmak zorunda olduğu anın geldiğine inanıyoruz" dedi.



Golob, önümüzdeki aylarda Batılı ülkelerin Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı ile Filistin devletini tanımasının yanı sıra Arap ülkelerinin de İsrail'in var olma hakkını tanıyacaklarını umduğunu, barışa giden tek yolun iki devleti de tanımaktan geçtiğini söyledi.

Slovenya Bakanlar Kurulu kararının ardından Slovenya Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı.



İSPANYA, NORVEÇ VE İRLANDA'DAN SONRA BM'DE 146. KOLTUK

İspanya, Norveç ve İrlanda salı günü Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. Slovenya'nın da Filistin devletini resmen tanıması ile birlikte Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 146'ya yükseliyor.

Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya iki devlet mesajıSon dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya iki devlet mesajı
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin'i resmen tanıdı! Dünyaya 'iki devlet' mesajı

İSPANYA, İRLANDA VE NORVEÇ'E TAM DESTEK

İrlanda, Norveç ve İspanya'nın Filistin devletini resmen tanıma kararının ardından Slovenya Başbakanı Robert Golob, "İspanya, İrlanda ve Norveç liderlerinin Filistin'in tanınmasına ilişkin bugünkü açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Onlarla son haftalarda yakın ve düzenli temas halindeydim ve önümüzdeki günlerde de bunu yapmaya devam edeceğim." şeklinde konuşmuştu.

Golob, AB liderlerine yazdığı bir mektupta, Filistin'i henüz tanımayan ülkeleri bunu yapmaya çağırdığını hatırlatmış ve Slovenya'nın, Filistinlilerin devlet olmanın tanınmasına yönelik sembolik bir jestten daha fazlasına ihtiyacı olduğunun farkında olduğunu da belirtmişti.

Golob, "Halkını hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de temsil edecek ve onu tüm dünyanın kalıcı barışın çözümü olarak gördüğü iki devletli çözüme yönlendirecek olan Filistin yönetiminin reform edilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olmak istiyoruz." demişti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise mayıs başlarında Slovenya'nın 13 Haziran'a kadar Filistin devletini tanıyacağını söyledi.

"FİLİSTİN'İ TANIMAK AHLAKİ BİR GÖREV

Sloven Dışişleri Bakanı Tanja Fajon El Cezire'ye verdiği röportajda; İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanımasının ardından "Filistin'i tanımak 'ahlaki bir görev'" demişti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja FajonSlovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon

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