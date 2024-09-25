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Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya ölüm mesajı! Mayıs ayında suikasta uğramıştı bu kez zarftan kurşun çıktı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, kimliği belirsiz kişilerin gönderdiği ve içinden kurşun çıkan zarfla tehdit mesajı aldı. Geçtiğimiz mayıs ayında 71 yaşındaki bir saldırgan tarafından vurularak yaralanan Fico, bir kez daha ölüm tehdidi aldı.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 15:18 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 15:27
Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya ölüm mesajı! Mayıs ayında suikasta uğramıştı bu kez zarftan kurşun çıktı

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Mayıs ayında suikast girişimine uğrayan ve 71 yaşındaki bir saldırgan tarafından vurularak yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico yeni bir tehditle daha karşı karşıya kaldı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ReutersSlovakya Başbakanı Robert Fico, Reuters

SLOVAKYA BAŞBAKANINA KURŞUNLU MESAJ

Slovakya hükümeti, Fico'nun kimliği belirsiz bir kişiden içinde mermi bulunan bir zarf aldığını duyurdu. Hükümetin basın departmanı konunun Slovakya polis gücüne iletildiğini bildirdi.

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SUİKAST GİRİŞİMİNDE VURULMUŞTU

Fico'ya yönelik tehdidin, mayıs ayında Fico'ya yönelik Avrupa'yı şok eden suikast girişiminin ardından gelmesi dikkat çekti.

Slovakya Başbakanı Robert Ficoya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?Slovakya Başbakanı Robert Ficoya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?

Fico'yu vuran adamın, mevcut hükümetin politikalarına katılmadığını söyleyen 71 yaşındaki Juraj Cintula olduğu tespit edilmişti. Cintula şu anda terörizm suçlamalarıyla ve 25 yıldan müebbete kadar hapis cezasıyla karşı karşıya, gözaltında tutuluyor.

Saldırıda ağır yaralanan Fico geçirdiği ameliyatın ardından ilk video görüntüsünde saldırının muhalifleri suçladı.

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