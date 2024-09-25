Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya ölüm mesajı! Mayıs ayında suikasta uğramıştı bu kez zarftan kurşun çıktı

Mayıs ayında suikast girişimine uğrayan ve 71 yaşındaki bir saldırgan tarafından vurularak yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico yeni bir tehditle daha karşı karşıya kaldı.
Mayıs ayında suikast girişimine uğrayan ve 71 yaşındaki bir saldırgan tarafından vurularak yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico yeni bir tehditle daha karşı karşıya kaldı.
SLOVAKYA BAŞBAKANINA KURŞUNLU MESAJ
Slovakya hükümeti, Fico'nun kimliği belirsiz bir kişiden içinde mermi bulunan bir zarf aldığını duyurdu. Hükümetin basın departmanı konunun Slovakya polis gücüne iletildiğini bildirdi.
SUİKAST GİRİŞİMİNDE VURULMUŞTU
Fico'ya yönelik tehdidin, mayıs ayında Fico'ya yönelik Avrupa'yı şok eden suikast girişiminin ardından gelmesi dikkat çekti.
Fico'yu vuran adamın, mevcut hükümetin politikalarına katılmadığını söyleyen 71 yaşındaki Juraj Cintula olduğu tespit edilmişti. Cintula şu anda terörizm suçlamalarıyla ve 25 yıldan müebbete kadar hapis cezasıyla karşı karşıya, gözaltında tutuluyor.
Saldırıda ağır yaralanan Fico geçirdiği ameliyatın ardından ilk video görüntüsünde saldırının muhalifleri suçladı.