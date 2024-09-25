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Kremlin’den Rus vatandaşlarına Lübnan uyarısı: Ülkeyi terk edin

Lübnan-İsrail hattında gerilim had safhaya ulaşırken Kremlin’den Lübnan’da bulunan Rus vatandaşlarına uyarı geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan'da bulunan Rus vatandaşlarının güvenlik nedeniyle bu ülkeyi terk etmelerini önerdi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 16:39 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 16:39
Kremlin’den Rus vatandaşlarına Lübnan uyarısı: Ülkeyi terk edin

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Lübnan ve İsrail arasında misilleme savaşı devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan'da bulunan Rus vatandaşlarının güvenlik nedeniyle bu ülkeyi terk etmelerini önerdi.

İsrail Lübnan'da hava saldırısına devam ediyor, Reutersİsrail Lübnan'da hava saldırısına devam ediyor, Reuters

KREMLİN'DEN "LÜBNAN'I TERK EDİN" UYARISI

İsrail'in Lübnan'a saldırıları hakkında konuşan Peskov, Lübnan'daki Rus vatandaşlarına ilişkin "Artık vatandaşlarımızın mevcut ticari ulaşım imkanlarını kullanarak Lübnan topraklarını mümkün olan en kısa sürede terk etmelerini tavsiye yönünde her türlü tedbir alınıyor. Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için bu gerekli." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ReutersKremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Reuters

TAHIL ANLAŞMASI BAŞLAYACAK MI?

Karadeniz'de tahıl anlaşmasının yeniden başlaması ve hangi koşullar altında başlayabileceği yönündeki soruyu Peskov, "Şu anda bu konuda bir diyalog yok." diye yanıtladı.

Peskov, Rusya'nın, halihazırda diğer ülkelerden "tahıl anlaşmasının uygulanmaması konusunda belirli bir deneyime" sahip olduğunu belirterek "Öncelikle bu deneyimden yola çıkıyoruz ve her halükarda bu, çok sayıda faktöre bağlı olan, çok karmaşık bir konu." değerlendirmesini yaptı.

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