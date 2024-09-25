Çin’den yıllar sonra bir ilk! Pasifik Okyanusu’na kıtalararası balistik füze

Çin, 2019'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen etkinliklerde en yeni kıtalararası balistik füzelerinden bazılarını sergiledi

Çin Savunma Bakanlığı, sahte bir savaş başlığı taşıyan bir kıtalararası balistik füzenin Pekin saatiyle 08:44'te fırlatıldığını ve Pasifik Okyanusu'nun açık denizlerinde belirlenmiş bir alana düştüğünü açıkladı. Füzenin uçuş rotası veya iniş yeri belirtilmedi.

Çin , çarşamba günü Pasifik Okyanusu'na kıtalararası balistik füze fırlatmayı başardığını duyurdu. ABD ile gerilimin had safhaya ulaştığı bu dönemde Çin'den gelen haber gündeme damga vurdu.

ORTAK TATBİKATIN ORTASINDA GELDİ

Bakanlık, Halk Kurtuluş Ordusu Roket Gücü tarafından yapılan fırlatmanın rutin yıllık eğitiminin bir parçası olduğunu ve herhangi bir ülkeye veya hedefe yönelik olmadığını söyledi. Çin ve Rusya'nın Japonya'ya yakın yakın denizlerde ortak deniz tatbikatları yürütmesiyle birlikte geldi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, ayrı bir raporda, Çin'in "ilgili ülkeleri önceden bilgilendirdiğini" söyledi ancak kimleri bilgilendirdiğini belirtmedi.

Xinhua'nın haberine göre, fırlatmada "silah ve teçhizatın performansının yanı sıra birliklerin eğitim seviyesi de etkili bir şekilde test edildi ve beklenen hedeflere ulaşıldı."

BBC

40 YIL SONRA İLK DENEME

Çin, 40 yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez Pasifik Okyanusu'nda kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını kamuoyuna duyurdu.

1980 yılında Çin, ilk ICBM'si DF-5'in ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden füze fırlatmıştı. Çin füzesi Güney Pasifik'e doğru 8.000 kilometreden (5.000 mil) fazla uçmuştu.

Çin o dönemden bu yana sessizce daha fazla ICBM testi yürütüyor. Çin'in çoğunu kendi topraklarında yaptığı füzelerin birçoğu ülkenin en batıdaki çöllerine indi.