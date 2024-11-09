Sky News İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından sildi

İngiliz haber kanalı Sky News, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde, İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Sky News, X ve Instagram hesaplarında "İsrailli taraftarların Filistin bayraklarını yırttığı ve Arap karşıtı ırkçı sloganlar attığı" açıklamasıyla paylaştığı videoları, herhangi bir açıklama yapmadan silmesiyle tepki topladı.

KENDİLERİNE "SANSÜR UYGULADI"

Sky News kanalının, görüntüleri paylaştıktan sonra kaldırmasına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, kanalın sansür uyguladığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yahudi kökenli araştırmacı gazeteci Asa Winstanley, X'ten yaptığı paylaşımda, "Görüntüler, bu hafta şehirde ırkçı saldırı gerçekleştiren İsrailli futbol holiganları hakkındaki gerçekleri açıklıyor." ifadesini kullandı.

Katar'daki Northwestern Üniversitesinde medya analizi alanında çalışan Doç. Dr. Marc Owen Jones da "Sky News, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının ırkçılığından ve Arap karşıtı tezahüratlarından bahseden paketini neden sildi?" paylaşımında bulundu.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN VATANDAŞLARI HOLLANDA'DA TERÖR ESTİRDİ

İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde ve sırasında, Filistin destekçilerine saldırarak provokasyonlarda bulunmuş ve olay çıkarmıştı.

Karşılaşma öncesinde, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için düzenlenen 1 dakikalık saygı duruşu sırasında ıslıklı protestolar yaparak slogan atmaya devam eden İsrailli taraftarlar, stadyum çevresinde ve sokaklarda Arap karşıtı ve Filistinlilere soykırım yapılmasını destekleyen sloganlar atmıştı. Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söyledikleri marşlarda "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesi duyulmuştu.

Maç öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Hollanda'da 62 kişi gözaltına alınmıştı.