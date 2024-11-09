SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Sky News İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından sildi

İngiliz haber kanalı Sky News, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde, İsrailli holiganların ırkçı sloganlar attığına dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından sildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:36 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:36
Sky News İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından sildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İngiliz haber kanalı Sky News, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde, İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Sky News, X ve Instagram hesaplarında "İsrailli taraftarların Filistin bayraklarını yırttığı ve Arap karşıtı ırkçı sloganlar attığı" açıklamasıyla paylaştığı videoları, herhangi bir açıklama yapmadan silmesiyle tepki topladı.

KENDİLERİNE "SANSÜR UYGULADI"

Sky News kanalının, görüntüleri paylaştıktan sonra kaldırmasına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, kanalın sansür uyguladığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yahudi kökenli araştırmacı gazeteci Asa Winstanley, X'ten yaptığı paylaşımda, "Görüntüler, bu hafta şehirde ırkçı saldırı gerçekleştiren İsrailli futbol holiganları hakkındaki gerçekleri açıklıyor." ifadesini kullandı.

Katar'daki Northwestern Üniversitesinde medya analizi alanında çalışan Doç. Dr. Marc Owen Jones da "Sky News, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının ırkçılığından ve Arap karşıtı tezahüratlarından bahseden paketini neden sildi?" paylaşımında bulundu.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN VATANDAŞLARI HOLLANDA'DA TERÖR ESTİRDİ

İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde ve sırasında, Filistin destekçilerine saldırarak provokasyonlarda bulunmuş ve olay çıkarmıştı.

Karşılaşma öncesinde, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için düzenlenen 1 dakikalık saygı duruşu sırasında ıslıklı protestolar yaparak slogan atmaya devam eden İsrailli taraftarlar, stadyum çevresinde ve sokaklarda Arap karşıtı ve Filistinlilere soykırım yapılmasını destekleyen sloganlar atmıştı. Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söyledikleri marşlarda "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesi duyulmuştu.

Maç öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Hollanda'da 62 kişi gözaltına alınmıştı.

Maccabi Tel Aviv-Ajax maçı sonrası Hollanda karıştı! Filistin bayraklarını indiren İsrailli saldırganları nehre attılarMaccabi Tel Aviv-Ajax maçı sonrası Hollanda karıştı! Filistin bayraklarını indiren İsrailli saldırganları nehre attılar
Maccabi Tel Aviv-Ajax maçı sonrası Hollanda karıştı! Filistin bayraklarını indiren İsrailli saldırganları nehre attılar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran davasında üçüncü gün! Savcı tutukluların tutukluluk hallerinin devamını istedi | Dara-2 kayıtları izletildi Arif Güran farklı kayıtlar olduğunu iddia etti
Adaylık kavgası bu kez konser vurgunuyla patladı: Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu cephesine anket bombası!
Çaykur Rizespor Trabzonspor | CANLI
O görüntüler Nevzat Bahtiyar’a izletildi! Narin’i farklı yere mi gömmüştü? Bak kayıtlar çıkarsa...
Kayyum sonrası 235 şüpheli gözaltında! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir
Eksik primi olan EYT’liler, askerlik borçlanmasıyla emekli olacaklar dikkat! 31 Aralık’a kadar başvur daha az öde
CHP’de Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilleri Özgür Özel’e yükleniyor!
Mourinho’dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11’ini belirledi
Trump’ın Orta Doğu politikası Tiffany’nin kocasında saklı! Dünür Massad Boulos’un gizli görevi
Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada
Donald Trump, Suriye’den ABD askerlerini çekecek iddiası tutuşturdu! Terörist Mazlum Kobani’nin bizi bırakma seslenişi
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci şoku! 3 yıllık sözleşme
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanıyor
Sen nasıl bir annesin! Oğlunun adını kullanıp açtığı kanalda cinsel içerikli video satıyor
Mahkemede fenalaşmıştı! Arif Güran adliyeye geldi... İşte ilk sözleri
SON DAKİKA