Hollanda'da yapılan Maccabi Tel Aviv ile Ajax maçına İsrailli taraftarın holiganlığı damga vurdu. İsrailli taraftar İspanya'nın Valensiya bölgesinde meydana gelen selin mağdurları için yapılan saygı duruşunu görmezden gelip Arapların yok edilmesi için sloganlar attı. Hollanda sokaklarında asılı olan Filistin bayraklarını indiren İsrailli holiganlar maç sonunda resmen meydan dayağı yedi.

İSRAİLLİ HOLİGANLAR HOLLANDA'YI KARIŞTIRDI

Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maç sırasında İsrailli taraftarlar, Valencia sel mağdurları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmayı reddetti. Hatta yasadışı havai fişek bile attılar.

Hollanda'da savaş sloganları atan İsrailli holiganlar meydan dayağı yiyip nehre atıldı, Takvim ekran görüntüsü

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İsrailli holiganların Amsterdam'daki bir binada Filistin bayrağını zorla indirdikleri görüntüler ortaya çıktı.

SAVAŞ SLOGANLARI ATINCA DAYAK YEDİLER

Cruijff Arena'daki mücadeleyi izlemek için Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu sokaklarda Filistin bayraklarını indirdi, savaş sloganları attı.

Hollanda'da savaş sloganları atan İsrailli holiganlar meydan dayağı yiyip nehre atıldı, Takvim ekran görüntüsü

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Ajax'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona eren maç sonrası, İsrailli taraftar grubuna yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hollanda'da savaş sloganları atan İsrailli holiganlar meydan dayağı yiyip nehre atıldı, Takvim ekran görüntüsü

57 KİŞİ GÖZALTINDA

Hollanda polisi, maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda havai fişek bulundurma, kullanma ve kamu düzenini bozma suçlarından 57 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İSPANYA'YA SİLAH ANLAŞMASI DÜŞMANLIĞI

Hollanda'da Valensiya mağdurlarına yönelik saygısızlığın İspanya'nın milyarlarca dolar değerindeki İsrailli bir şirketle yaptığı silah anlaşmasını iptal etmesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Hollanda'da savaş sloganları atan İsrailli holiganlar meydan dayağı yiyip nehre atıldı, Takvim ekran görüntüsü

TAHLİYE İÇİN İKİ UÇAK GÖNDERİLDİ

İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini açıkladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi ise dışarıda bulunan İsraillilere, İsrail ya da Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısı yaptı.

İsrail hükümeti ise Filistin destekçilerinin karşılık vermesiyle büyüyen olayları, taraftarlarının saldırıya uğradığı şeklinde sunmaya çalıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, yaptığı açıklamada, 10 İsrailli taraftarın bu "saldırılarda" yaralandığını iddia etti.

Sa'ar, olayların kontrol altına alındığını vurgularken Amsterdam'daki İsraillilere, otellerinde kalmalarını tavsiye etti.

İsrail Başbakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Amsterdam'da İsrail vatandaşlarına yönelik "aşırı şiddet olayı" hakkında bilgilendirildiği, Dışişleri Bakanı dahil yetkililerle durumun değerlendirildiği ve düzenli güncel bilgiler alındığı belirtildi.

Netanyahu da yaptığı açıklamada, saldırıları "ciddi" olarak nitelendirirken İsrail vatandaşlarının tahliyesi için "iki kurtarma uçağının gönderilmesi" talimatını verdiğini söyledi.

Netanyahu, ayrıca Hollandalı yetkilileri "saldırganlara karşı kararlı ve hızlı bir şekilde hareket etmeye ve vatandaşlarının huzurunu sağlamaya" çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da saldırılara dair yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Maccabi Tel Aviv taraftarları, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Dam Meydanı'nda İsrail yanlısı bir gösteri düzenledi, meşaleler yaktı ve sloganlar attı

FİLİSTİN'DEN KINAMA

Filistin, İsrailli taraftarların Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında Arap karşıtı sloganlar atmasını ve Filistin bayrağına saldırmasını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımı taraftarlarının Filistin bayrağına saldırması ve Arap karşıtı sloganlar atmasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, Amsterdam'daki bir İsrail futbol kulübünün taraftarlarınca atılan Arap karşıtı sloganları ve düşmanca eylemleri şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu eylemler arasında "Gazze'de devam eden işgal ve sistematik şiddete karşı Filistinlilerin hakları ve direnişiyle dayanışmayı simgeleyen" Filistin bayrağının indirilmesinin de yer aldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Hollanda hükümetini olayları tahrik edenler hakkında derhal soruşturma başlatmaya ve Hollanda'da yaşayan Filistinlileri ve Arapları korumaya çağırdı.