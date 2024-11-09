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Fransa'da süresiz grev krizi! Demir yolu çalışanları 11 Aralık'tan itibaren işi bırakma kararı aldı

Fransız demiryolu şirketi SNCF bünyesinde bulunan 4 ana sendika, hükümetin Avrupa Birliği (AB) soruşturmasının ardından şirketi yapılandırma kararına karşı 11 Aralık itibarıyla süresiz iş bırakma kararı aldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 17:04 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 17:33
Fransa’da süresiz grev krizi! Demir yolu çalışanları 11 Aralık’tan itibaren işi bırakma kararı aldı

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Fransız demir yolu şirketi SNCF bünyesindeki 4 ana sendika, hükümetin Avrupa Birliği (AB) soruşturması sonrası şirketi yapılandırma kararına karşı 11 Aralık'ta yerel saat ile 19.00'dan itibaren süresiz grev kararı aldı.

Ülkede faaliyet gösteren sendikalar CGT, UNSA, SUD Rail ve CFDT'den açıklama yapıldı.

Buna göre, sendikalar SNCF yönetimiyle 5 Kasım'da yaptıkları toplantıda taleplerine somut bir yanıt alamadı.



Sendikalara, hükümetin SCNF'nin yük taşımacılığı birimi SNCF Fret'i yeniden yapılandırma planına ve tren seferlerinin özelleştirilmesine karşı 21 Kasım'da iş bırakma çağrısında bulundu.


SÜRESİZ GREVE GİDECEKLER

Söz konusu sendikalar aynı gerekçelerle 11 Aralık'ta yerel saat ile 19.00'dan itibaren süresiz grev kararı aldı.

AB Komisyonu, AB yasaları ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle SNCF Fret'in 2007-2019 yıllarında aldığı yardımlardan 5,3 milyar avrosunun iadesini kararlaştırmıştı.

Hükümet, SNCF Fret'in bu miktarı ödemek zorunda kalmaması için birimi yeniden yapılandırma planını başlatmıştı.

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