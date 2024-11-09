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Nancy Pelosi'nden Biden'a seçim tepkisi: Daha önce çekilmesi gerekiyordu

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çok geç çekilmesinin Demokratların mağlubiyetinde önemli bir faktör olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:43 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:43
Nancy Pelosi’nden Biden’a seçim tepkisi: Daha önce çekilmesi gerekiyordu

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Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çok geç çekilmesinin Demokratların mağlubiyetinde önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Pelosi, "The Times"a verdiği röportajda, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın galibiyetiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın seçim yarışından geç çekilmesinin Demokratların ön seçimlerdeki başarısını etkilediğini aktaran Pelosi, "Eğer Başkan daha önce çekilseydi, belki ön seçimlerde Kamala Harris dışında başka adaylar da yarışabilirdi." ifadelerini kullandı.

Nancy Pelosi'nden Biden'a seçim tepkisi: Daha önce çekilmesi gerekiyordu (AFP)Nancy Pelosi'nden Biden'a seçim tepkisi: Daha önce çekilmesi gerekiyordu (AFP)

Pelosi, bu süreçte Harris'in de Amerikan halkına mesajını daha güçlü bir şekilde gönderebileceğini kaydetti.

Biden'ın çekildikten hemen sonra Harris'e desteğini açıklamasının da "açık bir ön seçim" sürecini engellediğine işaret eden Pelosi, "Başkan çok daha erken çekilseydi, her şey çok daha farklı olurdu." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz'da seçim yarışından çekildiğini duyurmuş, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirmişti.

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