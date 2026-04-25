ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor. İsrail basını, talimatın Hizbullah'ın fırlattığı roket ve insansız hava araçları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çalmasından sonra geldiğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik kapsamlı ve şiddetli hava saldırıları düzenlenmesi için orduya yeşil ışık yaktığını duyurdu.

LÜBNAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava operasyonları ve güney bölgelerdeki işgal faaliyetleri sonucunda Lübnan'da büyük bir göç dalgası yaşandı. Lülbnan hükümeti tarafından paylaşılan verilere göre, saldırılar nedeniye yerinden edilen sivillerin sayısı 1 milyon 162 bini aşmış durumda.

Ateşkesin uzatılmasına rağmen sahadaki askeri hareketliliğin devam etmesi, insani krizin derinleşmesine dair endişeleri artırıyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Hedef alınan söz konusu beldeler, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail ordusunun ayrıca Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu Hiyam ve Dibil beldelerinde de yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.