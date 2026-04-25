Türkiye, Mali'nin terörle mücadelesinde dayanışma içinde olmaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrar çabalarına destek vermeye devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, menfur saldırılar şiddetle kınanırken, uluslararası terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı:

Mali'nin farklı bölgelerinde bugün (25 Nisan) meydana gelen terör saldırılarını güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Mali halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelesinde Mali'yle dayanışma içinde olmaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara destek vermeye devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

Mali ordusu, "terörist grupların" başkent ile ülkedeki farklı askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, kimliği belirsiz "terörist grupların" başkent ile ülkenin iç kesimlerindeki çeşitli askeri noktalara saldır düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Yerel basındaki haberlere göre başkent Bamako'daki ülkenin ana havalimanı yakınlarında da silah sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları ve sahadaki gazetecilere göre, Mali'nin ana askeri kampı yakınları ve ülkenin çeşitli noktalarından patlama ile yoğun silah sesleri geldi.