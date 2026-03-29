Katil İsrail, Suriye'nin güneyinde işgalini sürdürdüğü Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'ndan Lübnan'ın güneydoğusuna sızarak baskın düzenlediği bildirildi.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askeri unsurlarının, Suriye'nin güneyinden Lübnan'ın Şeba Çiftlikleri bölgesine girdiği aktarıldı.

"TIRMANARAK GEÇTİ"



Açıklamada, 810'uncu Dağlar Bölge Tugayı'na bağlı Alpinist Birliği'nin yedek askerlerinin "Suriye'nin Hermon Dağı bölgesinden Lübnan'ın güneyindeki Dov Dağı (Şeba Çiftlikleri) bölgesine doğru tırmanarak geçtiği" ifade edildi.

Suriye'nin güneyinden Lübnan'a yapılan baskının amacının "bölgeyi taramak, istihbarat toplamak ve bölgedeki Hizbullah altyapısını tespit etmek" olduğu öne sürüldü.

İSRAİL'İN HERMON İŞGALİ



İsrail ordusu, Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinin hemen ardından Suriye'nin güneyindeki Cebel eş-Şeyh Dağı'nı (Hermon Dağı) işgal etmişti.

Lübnan ordusunun ise geçen hafta Suriye ile Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı sınırında yer alan Şeba beldesinin çevresinden beldenin içlerine doğru çekilmeye başladığı bildirilmişti.



İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.