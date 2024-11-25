Siyonist medya Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Trump’a skandal çağrı: Türkiye’yi terör listesine al

Bununla da yetinmeyen Jeruselam Post, "Trump ekibinin hatırlaması gerekenler" ara başlığı açıp Gazze'deki soykırıma dünya şahit olurken "Erdoğan'ın Hamas'ı himayesi İsrail içinde terör saldırılarına neden oldu" diye yazdı.

Trump'ın ilk ziyaretinin sembolik bir anlamı olduğunu yazan gazete, Başkan Erdoğan'ın ABD başkanını Türkiye 'ye davetini dile getirip eski başkan Barack Obama'nın yanıldığını iddia etti.

Başkan Erdoğan ve Donald Trump (AA)

PKK'YI KÜRT HALKI GİBİ GÖSTERDİLER

İsrailli gazetenin skandal yazısında terör örgütü PKK, Kürt halkı gibi gösterilmeye çalışıldı. Başkan Erdoğan'ın Kürt düşmanı gibi gösterildiği yazıda "Erdoğan'ın sadece İsrail'e karşı içgüdüsel bir nefreti yok, aynı zamanda düşmanlığı Kürdistan İşçi Partisi'nin destekçileri olarak tüm Kürt gruplarına kadar uzanıyor. Bu militan grup, on yıllardır kuşatılmış bir azınlık olarak Türkiye'de Kürt hakları için mücadele ediyor" denildi.

TERÖR YERİNE KÜRT ETNİK TEMİZLİĞİ İFADESİNİ KULLANDILAR

Bununla da yetinmeyen gazete Türkiye'nin YPG ile mücadelesini de "Suriye'deki yüzbinlerce Kürt'ün etnik temizliği" olarak nitelendirdi.