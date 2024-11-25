Siyonist medya Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Trump’a skandal çağrı: Türkiye’yi terör listesine al

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın yeni döneminde İsrail'e ilişkin politikaları büyük merak konusu oldu.
ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın yeni döneminde İsrail'e ilişkin politikaları büyük merak konusu oldu.
TRUMP: SAVAŞLARI BİTİRECEĞİM
Trump'ın seçim vaatlerinde Gazze'de savaşı sonlandırmaya yönelik hamleler yapacağını söylüyordu. Beyaz Saray'da 270 delegeyi tamamladıktan sonra başkanlığı garantileyen Trump, ilk konuşmasında da "savaşları bitireceğini" ifade etmişti.
Trump'ın bu sözlerinin ardından paniğe kapılıp "Trump'ın zaferi, İsrail'in çok cepheli savaşına diplomatik bir bomba attı" diyen İsrail gazetesi The Jerusalem Post'tan yeni bir skandal analiz geldi.
ANKARA'DAKİ KRİTİK ZİYARET ÖNCESİ SKANDAL ANALİZ
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara ziyaretini yapacağı bugün yayınlanan skandal analizin başlığı, "Erdoğan'ın Türkiye'si neden ABD ve NATO'nun güvenlik çıkarlarını altını oyuyor?" oldu.
SKANDAL ÇAĞRI: TÜRKİYE'Yİ TERÖR LİSTESİNE AL
Ankara'nın bölgedeki rolünden bir hayli rahatsız olan İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın hamlelerini kestiremediği için önden bir liste sunup Türkiye'den talep edilecek maddeleri sıraladı. Siyonist gazete, Trump'a Türkiye ve Katar'ı terör listesine almaya çağrısı yaptı. Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'yi bir Kürt hareketi gibi gösteren gazete Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Trump'ın ilk ziyaretinin sembolik bir anlamı olduğunu yazan gazete, Başkan Erdoğan'ın ABD başkanını Türkiye'ye davetini dile getirip eski başkan Barack Obama'nın yanıldığını iddia etti.
Bununla da yetinmeyen Jeruselam Post, "Trump ekibinin hatırlaması gerekenler" ara başlığı açıp Gazze'deki soykırıma dünya şahit olurken "Erdoğan'ın Hamas'ı himayesi İsrail içinde terör saldırılarına neden oldu" diye yazdı.
PKK'YI KÜRT HALKI GİBİ GÖSTERDİLER
İsrailli gazetenin skandal yazısında terör örgütü PKK, Kürt halkı gibi gösterilmeye çalışıldı. Başkan Erdoğan'ın Kürt düşmanı gibi gösterildiği yazıda "Erdoğan'ın sadece İsrail'e karşı içgüdüsel bir nefreti yok, aynı zamanda düşmanlığı Kürdistan İşçi Partisi'nin destekçileri olarak tüm Kürt gruplarına kadar uzanıyor. Bu militan grup, on yıllardır kuşatılmış bir azınlık olarak Türkiye'de Kürt hakları için mücadele ediyor" denildi.
TERÖR YERİNE KÜRT ETNİK TEMİZLİĞİ İFADESİNİ KULLANDILAR
Bununla da yetinmeyen gazete Türkiye'nin YPG ile mücadelesini de "Suriye'deki yüzbinlerce Kürt'ün etnik temizliği" olarak nitelendirdi.
TRUMP'A TÜRKİYE'DEN İSTENECEKLER LİSTESİ
Trump'ı bir kukla gibi yönlendirebileceğini düşünen İsrail basını bir de "Trump yönetimi Türkiye'den ne talep etmeli" sorusunu sorup madde madde sıraladı.
İşte o maddeler:
* Hamas'a finansman ve sığınma hakkı verilmesine son verin.
* Suriye Kürtlerine yönelik etnik temizliği sonlandırın. IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasını önlemede vazgeçilmez olan Kürt Suriye Demokratik Güçleri'ni terk edersek, ABD askerlerini tekrar sahaya indirebilir. Ayrıca, dünya çapındaki müttefiklerimize iyi günde dost olduğumuzun sinyalini verecektir.
* Rus S-400 sistemini teslim edin ki F-35 filomuzu "saldırganlar ekseni" iletişim tıkanıklıklarına karşı nasıl yenilmez hale getireceğimizi öğrenebilelim.
* Trump yönetimi İslam Cumhuriyeti'ne karşı azami baskı yaptırımlarını yeniden başlatmaya hazırlanırken İran ekonomisine yardım etmeyi bırakın.
F-16 VE İNCİRLİK ÜSSÜ TEHDİDİ
* Türkiye çıkarlarımızla uyumlu hale gelene ve bir müttefik ve NATO üyesi gibi davranana kadar Biden yönetiminin F-16 savaş uçakları satışını yeniden gözden geçirin.
* Kaldıraç olarak, Türkiye'deki ABD İncirlik Hava Üssü'nün kaldırılmasıyla tehdit edin; bu önemli ama vazgeçilmez değil.
ERDOĞAN'I ABD DÜŞMANI GÖSTERME ÇABASI
"Sayın Trump dostlarınızı yakın, düşmanlarınızı daha yakın tutun" denilen analizde "Unutmayın, Erdoğan sizi ne kadar pohpohlasa da, o sizin ve ulusal güvenlik çıkarlarınızın avantajını kullanmaya çalışan bir Amerikan düşmanı olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.