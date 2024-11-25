ABD’nin yni Başkanı Donald Trump’tan orduda temizlik planı! Bütün transların fişini çekecek

Transseksüel olan yaklaşık 15 bin aktif hizmet personeli olduğuna inanılıyor. Bu kişiler tıbbi olarak terhis edilecek ve hizmet etmeye uygun olmadıkları bildirilecek.

Savunma kaynaklarına göre Donald Trump , ABD ordusundaki tüm transseksüel üyelerin ordudan atılmasına yol açacak bir kararname çıkarmayı planlıyor.

Yasağın, Trump'ın görevdeki ilk döneminde transseksüellerin silahlı kuvvetlere katılmasını engellediği, ancak halihazırda görev yapanların işlerine devam etmelerine izin verdiği benzer bir emirden daha geniş kapsamlı olması bekleniyor.

78 yaşındaki Trump, ordudaki "uyanık" uygulamalara karşı çıkmış ve bazı yüksek rütbeli subayların çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılıkla savaşmayı planlamaktan daha fazla ilgilendiğini söylemişti.

Bu durum aynı zamanda transların orduya katılmasının yasaklanmasına yol açacak ve Amerikan silahlı kuvvetlerinin neredeyse tüm kollarının askere alma hedeflerini tutturamadığı bir döneme denk gelecek.

ABD'nin yni Başkanı Donald Trump'tan orduda temizlik planı (REUTERS)



1 MİLYONDAN FAZLA PERSONEL SÖZ KONUSU

Çeşitli kaynaklara göre, mevcut Başkan Joe Biden emri iptal etti, ancak bu kez onlarca yıldır hizmet verenler bile görevlerinden alınacak.

Trump'ın planları hakkında bilgi sahibi bir kaynak, The Times'a yaptığı açıklamada, "Bu insanlar, ordunun yeterli sayıda kişiyi işe alamadığı bir dönemde işten çıkarılacaklar. Sadece deniz piyadeleri işe alım sayılarına ulaşıyor ve bu durumdan etkilenecek bazı kişiler çok üst düzey pozisyonlarda bulunuyor" diye konuştu.

Pentagon'a göre gizlilik politikaları, aktif görevdeki transların sayısını ölçmeyi zorlaştırıyor ancak Trump'ın ilk yasağının kaldırıldığı 2021 yılında yaklaşık 2 bin 200 hizmet üyesine cinsiyet disforisi (hoşnutsuzluğu) teşhisi konmuştu. Orduda yaklaşık 1,3 milyon aktif görevde personel bulunuyor.

Kendilerini, doğduklarından farklı bir cinsiyette tanımlayan binlerce personel daha olduğuna inanılıyor.