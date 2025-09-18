Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı

Gazze'de binlerce insanı katleden İsrail, devrik Esad sonrası yeniden toparlanmaya çalışan Suriye'yi iç karışıklıklarla parçalamaya çalışıyor. Suriye'de özellikle PKK/YPG'ye açık destek veren İsrail, bu kez Süveyda'daki ayrılıkçı Dürzileri silahlandırmaya başladı. Reuters'ın haberine göre İsrail, bölgede dağınık halde bulunan Dürzi gruplarını bir araya getirmeye çalışıyor; bu kapsamda milislere silah sağladığı ve maaşlarını ödemeye başladığı aktarıldı.

İsimlerini açıklamayan iki üst düzey Suriyeli Dürzi yetkili, temmuz ayında Süveyda'da meydana gelen ölümcül çatışmalardan bu yana İsrail'in parçalı Dürzi gruplarını bir araya getirmeye çalıştığını belirtti. Aynı kaynaklar, İsrail'in bu süreçte silah ve mühimmat da dahil olmak üzere askeri malzeme ulaştırdığını ifade etti.

İSRAİL AYRILIKÇI DÜRZİLERİN MAAŞLARINI ÖDÜYOR

İki silahlı ayrılıkçı Dürzi ile Batılı bir istihbarat kaynağı, İsrail'in yaklaşık 3 bin ayrılıkçı Dürzi'nin birçoğuna maaş ödediğini söyledi.

Soykırımcı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in Suriye ile görüşmelerine öncülük eden Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ofisleri, Reuters'ın Dürzi milislere verilen destekle ilgili sorularına yanıt vermedi.