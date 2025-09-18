PODCAST CANLI YAYIN

Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı

Siyonist İsrail, Suriye’nin Süveyda bölgesindeki ayrılıkçı Dürzi grupları tek çatı altında toplayarak silahlandırıyor. Ayrıca İsrail’in yaklaşık 3 bin silahlı Dürzi’nin maaşını karşıladığı ortaya çıktı. Uzmanlar İsrail’in bu girişimini, “Davut Koridoru” planının kritik bir parçası olarak değerlendiriliyor. Söz konusu koridorun, İsrail’in kontrolündeki Golan Tepeleri’nden başlayarak Süveyda üzerinden geçip SDG’nin hakimiyetindeki kuzeydoğu bölgelerine uzanması hedefleniyor. Uzmanlara göre bu hat, Tel Aviv’in Suriye’yi boydan boya kapsayan bir nüfuz koridoruna dönüştürme çabasının somut göstergesi niteliğinde.

Gazze'de binlerce insanı katleden İsrail, devrik Esad sonrası yeniden toparlanmaya çalışan Suriye'yi iç karışıklıklarla parçalamaya çalışıyor. Suriye'de özellikle PKK/YPG'ye açık destek veren İsrail, bu kez Süveyda'daki ayrılıkçı Dürzileri silahlandırmaya başladı. Reuters'ın haberine göre İsrail, bölgede dağınık halde bulunan Dürzi gruplarını bir araya getirmeye çalışıyor; bu kapsamda milislere silah sağladığı ve maaşlarını ödemeye başladığı aktarıldı.

İsimlerini açıklamayan iki üst düzey Suriyeli Dürzi yetkili, temmuz ayında Süveyda'da meydana gelen ölümcül çatışmalardan bu yana İsrail'in parçalı Dürzi gruplarını bir araya getirmeye çalıştığını belirtti. Aynı kaynaklar, İsrail'in bu süreçte silah ve mühimmat da dahil olmak üzere askeri malzeme ulaştırdığını ifade etti.

İSRAİL AYRILIKÇI DÜRZİLERİN MAAŞLARINI ÖDÜYOR

İki silahlı ayrılıkçı Dürzi ile Batılı bir istihbarat kaynağı, İsrail'in yaklaşık 3 bin ayrılıkçı Dürzi'nin birçoğuna maaş ödediğini söyledi.

Soykırımcı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in Suriye ile görüşmelerine öncülük eden Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ofisleri, Reuters'ın Dürzi milislere verilen destekle ilgili sorularına yanıt vermedi.

TRUMP MUTABAKAT İÇİN BASKI YAPTI

Reuters'in haberinde, İsrail'le Suriye arasında güvenlik anlaşması ve sınır düzenlemesi için temasların devam ettiğine dikkat çekilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ay sonunda yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) toplantısı öncesinde belirli bir mutabakata varılması için baskı yaptığı ifade edildi.

SİYONİST DÜRZİ ABD'DEN "KORİDOR" İSTEDİ

Daha önce Takvim'in gündeme getirdiği Suriye'de bölünme propagandası yapan ve iç karışıklık çıkması için harekete geçen İsrail'deki Dürzi lider Muvafak Tarif, ABD'nin müdahalesini istemişti.

İSRAİL'İN DAVUT KORİDORUNA ALAN AÇIYORLAR

Esad'ın düşüşünün ardından Süveyda'daki ruhani lider Şeyh Hikmet el-Hicri, Dürzilerin yaşadığı bölgelerle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürtlerin yaşadığı yerleri birbirine bağlayacak bir yol açılması gerektiğini açıklamıştı. Batılı kaynaklar, Ayrılıkçı Hicri'nin söz konusu çağrısının Siyonist İsrail'in "Davut Koridoru" projesiyle örtüştüğüne dikkat çekmişti. İsrail'in komşu ülkeleri bölme planının Suriye ayağı olarak ifade edilen "Davut Koridoru"nun başında Dürziler, sonunda ise Kürtler yer alıyor.

İSRAİL DAVUT KORİDORU İLE NEYİ AMAÇLIYOR?

Özellikle son çatışmalarla yeniden gündeme gelen "Davut Koridoru", Siyonist rejimin kirli planını gözler önüne seriyor. Bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen kaynaklara göre bu proje, İsrail'in Suriye toprakları üzerinden kendisine bağlı ve müttefik bir hat oluşturma girişimi olarak görülüyor.

Planın merkezinde Siyonist İsrail'in kontrolündeki Golan Tepeleri bulunuyor. Buradan başlayacak koridorun, güneydeki Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı Süveyda üzerinden geçerek Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG kontrolündeki bölgelere kadar uzanması hedefleniyor.

Uzmanlar, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İsrail'in Suriye'yi boydan boya kat eden bir nüfuz koridoru aracılığıyla Kuzey ve Doğu Suriye ile fiilen komşu olmayı amaçladığını belirtiyor.

YPG'YE İLE İSRAİL ARASINDA TERÖR İTTİFAKI

Siyonist İsrail, Suriye'deki terör örgütleriyle ortak hareket ederek bölgedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, PKK'nın elebaşları da YPG'ye benzer bir yön çizdi.

PKK'lı terörist Helin Ümit, daha önce yaptığı açıklamalarda, YPG'nin İsrail destekli unsurlarla Süveyda'daki Dürziler ve diğer ayrılıkçı yapılarla ittifak kurabileceğini dile getirdi.

Ümit ayrıca, YPG'nin Batı ve Orta Doğu'daki devletlerle iş birliği yaparak Türkiye'nin bölgedeki etkisini zayıflatması gerektiğini savundu.

