Siyonist evanjelik Michael Ganoe deport edildi! Saraçhane’de eyleme katılıp Başkan Erdoğan’ı hedef göstermişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilere katılan ABD vatandaşı sınır dışı edildi.

GANOE SINIR DIŞI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasını protesto etmek için Saraçhane'de izinsiz toplanan grubun içerisindeki Michael Anthony Ganoe'yi takibe aldı.

Türkiye'ye 20 Mart'ta girdiği anlaşılan şahsın daha önce Romanya'daki gösterilere katıldığını ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile fotoğraflarının bulunduğunu belirleyen ekipler, Ganoe ve yanındaki Romanya vatandaşı Daniel Aleksander Loktus'ı gözaltına aldı.

Ganoe'nin, emniyetteki ifadesinde "Serbest gazeteciyim. Yanımda kalan arkadaşımla Romanya'daki protestolarda tanıştım. Kazancımı, sosyal medyada yaptığım haberlerden elde ediyorum." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ve Loktus, "halkı kin ve nefrete sürükleme" suçunu işledikleri gerekçesiyle sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.