Saraçhane’deki siyonist! Evanjelik Michael Ganoe Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | Kim bu İsrail üslerini gezen İslam düşmanı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 506 milyar TL'lik yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken CHP genel başkanı Özgür Özel halkı sokaklara çağırdı ve "Yıkın geçin" diyerek açıkça provokasyon çağrısı yaptı.
SARAÇHANE PROVOKASYONUNDA SİYONİST EL
Saraçhane başta olmak üzere meydanlara doluşan marjinal gruplar polise kaldırım taşları ve hatta asitle saldırıp büyük bir vandallığa imza atarken Saraçhane Meydanı'nda peyda olan bir ABD'li gazeteci ise Türkiye'de sokakları karıştırmaya çalışan eli açık etti.
Evanjelik siyonist gazeteci Michael Ganoe'den skandal Saraçhane paylaşımı (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)
EVANJELİK SİYONİST GAZETECİ MICHAEL GANOE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ
Michael Ganoe isimli evanjelik aktivist ve gazeteci Saraçhane'den yaptığı paylaşımla Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça hedef gösterdi.
Evanjelik siyonist gazeteci Michael Ganoe'den skandal Saraçhane paylaşımı (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)
SARAÇHANE'DEN SKANDAL PAYLAŞIM
Michael Ganoe'nin Instagram ve TikTok hesabından yaptığı skandal paylaşımda yaptığı çağrı şu şekilde:
Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook'a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var. Inside Israel sayfasına girin ve videomuzu paylaşın. Biz yapamayız çünkü hükümet interneti kısıtladı. Teşekkürler.
Michael Ganoe İsrail askerleriyle, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
KİM BU SİYONİST EVANJELİK?
Peki kim bu Michael Ganoe? Takvim.com.tr İsrail destekçisi Hristiyan Evanjelik gazeteciyi deşifre etti.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Free Gospel Biblee Institute'de eğitim alan Ganoe şu an Tel Aviv'de yaşıyor. Ganoe'nin biyografisinde lisans eğitimini ise İncil Teolojisi alanında tamamladığı bilgisi yer alıyor.
Michael Ganoe İsrail askerleriyle, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
İSRAİL ORDUSUNDA HRİSTİYAN EVAJELİK PROPOGANDA
Kendisini Evanjelik Hristiyan olarak tanımlayan Ganoe İsrail ordusunu da sıklıkla ziyaret edip İslam düşmanlığı ve Hristiyan Evanjelik propagandası yapıyor. Insight to Israel Chocolates for Heroes adlı örgütün kurucusu ve Hershey's for Heroes örgütünün de başkanı olarak muhabirlik yapıyor ve proje koordinatörlüklerini de yürütüyor. Peki bu örgütlerin faaliyetleri neler?
İSRAİL ORDUSUNA ÇİKOLATA
Hershey's for Heroes ABD'deki Hershey's çikolata markasıyla iş birliği yürütüp ABD askerlerine teşekkür edip çikolatalar dağıtırken Israel Chocolates for Heroes da aynı görevi İsrail askerleri için üstleniyor.
İSRAİL ÜSLERİNE DÜZENLİ ZİYARET
Ganoe İsrail ordusu IDF'nin üslerinde askerleri düzenli olarak ziyaret edip İslam karşıtı ve Evanjelik Hristiyan propagandası yapıyor.