Saraçhane’deki siyonist! Evanjelik Michael Ganoe Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | Kim bu İsrail üslerini gezen İslam düşmanı

Michael Ganoe İsrail askerleriyle, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü





KİM BU SİYONİST EVANJELİK?

Peki kim bu Michael Ganoe? Takvim.com.tr İsrail destekçisi Hristiyan Evanjelik gazeteciyi deşifre etti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Free Gospel Biblee Institute'de eğitim alan Ganoe şu an Tel Aviv'de yaşıyor. Ganoe'nin biyografisinde lisans eğitimini ise İncil Teolojisi alanında tamamladığı bilgisi yer alıyor.





İSRAİL ORDUSUNDA HRİSTİYAN EVAJELİK PROPOGANDA

Kendisini Evanjelik Hristiyan olarak tanımlayan Ganoe İsrail ordusunu da sıklıkla ziyaret edip İslam düşmanlığı ve Hristiyan Evanjelik propagandası yapıyor. Insight to Israel Chocolates for Heroes adlı örgütün kurucusu ve Hershey's for Heroes örgütünün de başkanı olarak muhabirlik yapıyor ve proje koordinatörlüklerini de yürütüyor. Peki bu örgütlerin faaliyetleri neler?

İSRAİL ORDUSUNA ÇİKOLATA

Hershey's for Heroes ABD'deki Hershey's çikolata markasıyla iş birliği yürütüp ABD askerlerine teşekkür edip çikolatalar dağıtırken Israel Chocolates for Heroes da aynı görevi İsrail askerleri için üstleniyor.

İSRAİL ÜSLERİNE DÜZENLİ ZİYARET

Ganoe İsrail ordusu IDF'nin üslerinde askerleri düzenli olarak ziyaret edip İslam karşıtı ve Evanjelik Hristiyan propagandası yapıyor.