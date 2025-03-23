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Saraçhane’deki siyonist! Evanjelik Michael Ganoe Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | Kim bu İsrail üslerini gezen İslam düşmanı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken marjinal gruplar CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrılarıyla provokasyon için sokaklara döküldü. Türk polisine saldıran marjinal gruplar büyük bir vandallık sergilerken ABD’li bir gazetecinin paylaşımı ise kaosun arkasındaki eli açık etti. Michael Ganoe isimli Evanjelik Siyonist gazeteci/aktivist Saraçhane’den paylaştığı videoda açıkça Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef gösterdi. Peki kim bu Ganoe? Takvim.com.tr deşifre etti. İşte İsrail üslerinde İslam düşmanlığı propagandası yapan, İsrail ordusuna destek örgütleri kuran Ganoe’nin portresi…

Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 08:17 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 08:33
Saraçhane’deki siyonist! Evanjelik Michael Ganoe Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | Kim bu İsrail üslerini gezen İslam düşmanı

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 506 milyar TL'lik yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken CHP genel başkanı Özgür Özel halkı sokaklara çağırdı ve "Yıkın geçin" diyerek açıkça provokasyon çağrısı yaptı.

SARAÇHANE PROVOKASYONUNDA SİYONİST EL

Saraçhane başta olmak üzere meydanlara doluşan marjinal gruplar polise kaldırım taşları ve hatta asitle saldırıp büyük bir vandallığa imza atarken Saraçhane Meydanı'nda peyda olan bir ABD'li gazeteci ise Türkiye'de sokakları karıştırmaya çalışan eli açık etti.

Evanjelik siyonist gazeteci Michael Ganoe'den skandal Saraçhane paylaşımı (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)Evanjelik siyonist gazeteci Michael Ganoe'den skandal Saraçhane paylaşımı (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)


EVANJELİK SİYONİST GAZETECİ MICHAEL GANOE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ

Michael Ganoe isimli evanjelik aktivist ve gazeteci Saraçhane'den yaptığı paylaşımla Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça hedef gösterdi.

Evanjelik siyonist gazeteci Michael Ganoe'den skandal Saraçhane paylaşımı (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)Evanjelik siyonist gazeteci Michael Ganoe'den skandal Saraçhane paylaşımı (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)

SARAÇHANE'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Michael Ganoe'nin Instagram ve TikTok hesabından yaptığı skandal paylaşımda yaptığı çağrı şu şekilde:

Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook'a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var. Inside Israel sayfasına girin ve videomuzu paylaşın. Biz yapamayız çünkü hükümet interneti kısıtladı. Teşekkürler.

Michael Ganoe İsrail askerleriyle, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMichael Ganoe İsrail askerleriyle, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü


KİM BU SİYONİST EVANJELİK?

Peki kim bu Michael Ganoe? Takvim.com.tr İsrail destekçisi Hristiyan Evanjelik gazeteciyi deşifre etti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Free Gospel Biblee Institute'de eğitim alan Ganoe şu an Tel Aviv'de yaşıyor. Ganoe'nin biyografisinde lisans eğitimini ise İncil Teolojisi alanında tamamladığı bilgisi yer alıyor.


Michael Ganoe İsrail askerleriyle, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMichael Ganoe İsrail askerleriyle, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİL ORDUSUNDA HRİSTİYAN EVAJELİK PROPOGANDA

Kendisini Evanjelik Hristiyan olarak tanımlayan Ganoe İsrail ordusunu da sıklıkla ziyaret edip İslam düşmanlığı ve Hristiyan Evanjelik propagandası yapıyor. Insight to Israel Chocolates for Heroes adlı örgütün kurucusu ve Hershey's for Heroes örgütünün de başkanı olarak muhabirlik yapıyor ve proje koordinatörlüklerini de yürütüyor. Peki bu örgütlerin faaliyetleri neler?

İSRAİL ORDUSUNA ÇİKOLATA

Hershey's for Heroes ABD'deki Hershey's çikolata markasıyla iş birliği yürütüp ABD askerlerine teşekkür edip çikolatalar dağıtırken Israel Chocolates for Heroes da aynı görevi İsrail askerleri için üstleniyor.

İSRAİL ÜSLERİNE DÜZENLİ ZİYARET

Ganoe İsrail ordusu IDF'nin üslerinde askerleri düzenli olarak ziyaret edip İslam karşıtı ve Evanjelik Hristiyan propagandası yapıyor.

Michael Ganoe Instagram hesabı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMichael Ganoe Instagram hesabı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİL ORDUSUNA ÖZEL KONFERANS

16 Aralık 2016'da Tel Aviv'in Bat Yam banliyösünde bir toplum merkezinde günlük konferans için toplanan İsrail askerlerine eğitim veren öğretmenlerle konuşan Ganoe, Yahudi halkını ne kadar sevdiğinden, İsrail'in ne kadar harika olduğundan ve Amerika'nın da İsrail'i ne kadar sevdiğinden bahsetmişti.

Michael Ganoe verdiği bir röportajda amacının İsrail askerlerini desteklemek olduğunu söylüyor, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMichael Ganoe verdiği bir röportajda amacının İsrail askerlerini desteklemek olduğunu söylüyor, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSLAM DÜŞMANLIĞI VE İSRAİL ORDUSUNA ALKIŞ

Evanjelik gazeteci aynı zamanda İslam'ın dünyadaki kötülüğün kökü olduğunu da söyleyerek İsrail Savunma Kuvvetlerinin İslam'a karşı mücadelesini (!) alkışlamıştı.

İsrail gazetesi the Times of Israel'e göre bu konuşma tesadüf eseri gerçekleşmiş olsa da yine aynı gazete, Ganoe'nin İsrail ordusuyla ilk kez karşılaşmadığını söylüyor. Ganoe 2016'nın Ağustos ayında da IDF'nin Nativ programının bir parçası olarak askerlere Yahudilik ve siyonizm hakkında eğitim veren eğitmenlerle bir askeri üste bir araya gelmiş en az yarım saat konuşarak onlara Yahudi kimlikleriyle gurur duymalarını ve İsrail'i övmelerini söylemişti.

Michael Ganoe, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMichael Ganoe, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü


EVANJELİK'İN KUBBETÜ'S SAHRA'YI HAVAYA UÇURMA HEZEYANI

Ganoe'nin siyonist hezeyanları yalnızca İsrail övgüsüyle de kalmıyor. Öyle ki övgülerinin arasında İsrail ordusu eğitmenlerine Kubbetü's Sahra'nın havaya uçurulmasını istediğini dahi söylemişti.

The Times of Israel'in belirttiğine göre Ganoe, İsrail askerlerine "1990'larda Birinci Körfez Savaşı'nı izledik. İran'dan gelen scut füzelerini izledik ve o scut füzelerinden birinin Kubbetü's Sahra'ya isabet etmesini ve böylece tapınağı yeniden inşa edebilmeyi umduk ve dua ettik" demişti.

Kubbetü's Sahra'yı yıkma hayalleri ise Evanjelik Hristiyanların Mesihin ikinci kez gelip sözde Yahudi tapınağını yeniden inşa etmesi yönündeki hezeyanlarından başka bir şey değil.

Ganoe daha önce verdiği bir röportajda ise Chocolate for Heroes programının dünyanın dört bir yanında insanların İsrail askerlerine sevgi, dua ve destek notları göndermesini sağladığını söylemişti.

Tüm bunların yanında Ganoe, Yahudi devletine hizmet etmenin ve İsrail'de yaşamanın onur ve ayrıcalık olduğunu söylüyor.

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