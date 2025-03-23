Saraçhane’deki siyonist! Evanjelik Michael Ganoe Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | Kim bu İsrail üslerini gezen İslam düşmanı

İsrail gazetesi the Times of Israel'e göre bu konuşma tesadüf eseri gerçekleşmiş olsa da yine aynı gazete, Ganoe'nin İsrail ordusuyla ilk kez karşılaşmadığını söylüyor. Ganoe 2016'nın Ağustos ayında da IDF'nin Nativ programının bir parçası olarak askerlere Yahudilik ve siyonizm hakkında eğitim veren eğitmenlerle bir askeri üste bir araya gelmiş en az yarım saat konuşarak onlara Yahudi kimlikleriyle gurur duymalarını ve İsrail'i övmelerini söylemişti.

Evanjelik gazeteci aynı zamanda İslam'ın dünyadaki kötülüğün kökü olduğunu da söyleyerek İsrail Savunma Kuvvetlerinin İslam'a karşı mücadelesini (!) alkışlamıştı.

16 Aralık 2016'da Tel Aviv'in Bat Yam banliyösünde bir toplum merkezinde günlük konferans için toplanan İsrail askerlerine eğitim veren öğretmenlerle konuşan Ganoe, Yahudi halkını ne kadar sevdiğinden, İsrail'in ne kadar harika olduğundan ve Amerika'nın da İsrail'i ne kadar sevdiğinden bahsetmişti. Michael Ganoe verdiği bir röportajda amacının İsrail askerlerini desteklemek olduğunu söylüyor, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Michael Ganoe, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü





EVANJELİK'İN KUBBETÜ'S SAHRA'YI HAVAYA UÇURMA HEZEYANI

Ganoe'nin siyonist hezeyanları yalnızca İsrail övgüsüyle de kalmıyor. Öyle ki övgülerinin arasında İsrail ordusu eğitmenlerine Kubbetü's Sahra'nın havaya uçurulmasını istediğini dahi söylemişti.

The Times of Israel'in belirttiğine göre Ganoe, İsrail askerlerine "1990'larda Birinci Körfez Savaşı'nı izledik. İran'dan gelen scut füzelerini izledik ve o scut füzelerinden birinin Kubbetü's Sahra'ya isabet etmesini ve böylece tapınağı yeniden inşa edebilmeyi umduk ve dua ettik" demişti.

Kubbetü's Sahra'yı yıkma hayalleri ise Evanjelik Hristiyanların Mesihin ikinci kez gelip sözde Yahudi tapınağını yeniden inşa etmesi yönündeki hezeyanlarından başka bir şey değil.

Ganoe daha önce verdiği bir röportajda ise Chocolate for Heroes programının dünyanın dört bir yanında insanların İsrail askerlerine sevgi, dua ve destek notları göndermesini sağladığını söylemişti.

Tüm bunların yanında Ganoe, Yahudi devletine hizmet etmenin ve İsrail'de yaşamanın onur ve ayrıcalık olduğunu söylüyor.



