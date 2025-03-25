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Güney Kore’de orman yangınları söndürülemiyor! 15 bin hektar kül: Ölü sayısı artıyor

Güney Kore’de 21 Mart’ta etkili olan yangınlar devam ediyor. Günlerdir söndürülemeyen yangınlarda 15 bin hektar alanın küle döndüğü bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarının rüzgar nedeniyle sekteye uğradığı belirtilirken hayatını kaybeden kişi sayısı 6'ya yükseldi. Bunlardan 4'ünün itfaiyeci olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 15:51 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 15:51
Güney Kore’de orman yangınları söndürülemiyor! 15 bin hektar kül: Ölü sayısı artıyor

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Güney Kore'nin güneydoğusunda başlayan orman yangınları devam ediyor. Ulsan şehri yakınlarında etkili olan yangında yaklaşık 15 bin hektar alan küle döndü.

Güney Kore'de yangınlar, EPAGüney Kore'de yangınlar, EPA

15 BİN HEKTAR KÜL

Güney Kore İçişleri Bakan Vekili Ko Ki-dong, 21 Mart'tan bu yana süren yangınların 15 bin hektar büyüklüğünde ormanlık alanı kül ettiğini duyurdu.

Güney Kore'de yangınlar, EPAGüney Kore'de yangınlar, EPA

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ko, 110 helikopter ve 6 bin 700 kişiden oluşan ekiplerin müdahale ettiği yangınlarda 3 bin 300'ün üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yangının yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek için çabaların sürdüğünü kaydeden Ko, çalışmaların kuru hava ve sert rüzgar nedeniyle sekteye uğradığını belirtti.

Güney Kore'de yangınlar, ReutersGüney Kore'de yangınlar, Reuters

YANGINLARIN SEBEBİ İHMAL

Ko, bu yıl ülke genelinde toplam 234 orman yangını meydana geldiğini ve bunların çoğunun ihmalden kaynaklandığını ifade etti.

Öte yandan Güney Kore Savunma Bakanlığı, yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak için yaklaşık 5 bin personel ve 146 helikopteri görevlendirdiklerini açıkladı.

Güney Kore'de yangınlar, EPAGüney Kore'de yangınlar, EPA

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Yangınlarda, hayatını kaybeden kişi sayısı 6'ya yükselirken, bunlardan 4'ünün itfaiyeci olduğu belirtildi.

Yetkililer, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong bölgesinde bulunan ve Milattan Sonra (MS) 681'de inşa edilen Gounsa Tapınağı'nın yangınlar nedeniyle tahrip olduğunu aktardı.

Tapınakta muhafaza edilen tarihi eserler ise güvenli yerlere taşındı.

Ulusal İtfaiye Ajansı, yangınları mümkün olduğunca hızlı şekilde kontrol altına almak amacıyla, yangın müdahale seviyesinin en yüksek aşamasını devreye geçirdi.

Alınan kararla, ülke genelindeki tüm itfaiye personeli ve ekipmanları seferber edildi.

Bu karar doğrultusunda, itfaiye ekiplerinin öncelikle yerleşim alanları ve tapınakları korumaya çalışacağı, yangın riski yüksek olan bölgelerde yaşayan kişilerinse tahliye edilmesine yardımcı olacakları belirtildi.

Güney Kore'de yangınlar, ReutersGüney Kore'de yangınlar, Reuters

MAHKUMLAR TAHLİYE EDİLDİ

Güney Kore Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Cheongsong bölgesindeki cezaevinde bulunan yaklaşık 2 bin 600 mahkumun araçlarla yangından etkilenmeyen hapishanelere tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 800 mahkumun bulunduğu Andong'daki cezaevinde kalan hükümlülerin tahliye edilmesinin de değerlendirildiği ifade edildi.

Güney Kore'de yangınlar, EPAGüney Kore'de yangınlar, EPA

GÜNLERDİR DEVAM EDİYOR

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Sancheong'da 21 Mart'ta başlayan ve Ulsan kenti dahil çevreye yayılan yangınlarda 15 kişi yaralanmış, yaklaşık 1500 kişi tahliye edilmişti.

Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilmişti.

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