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Pilot pasaportunu unutunca olanlar oldu! 2 saat yol giden uçak dönmek zorunda kaldı

ABD’nin Los Angeles şehrinden Çin’in Şangay şehrine gitmek üzere yola çıkan Boeing 787 tipi yolcu uçağı pilotlardan birinin pasaportunu unutması dolayısıyla dönüş yapmak zorunda kaldı. Yeni mürettebatla birlikte saat 21.00 civarında havalanan uçak, planlanandan yaklaşık 6 saat geç Şanghay'a indi. Havacılık sektöründen isimler pilotun hatasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 14:16
Pilot pasaportunu unutunca olanlar oldu! 2 saat yol giden uçak dönmek zorunda kaldı

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Los Angeles'tan Şangay'a uçan Boeing 787 tipi yolcu uçağı pilotlardan birinin pasaportunu yanına almayı unutması dolayısıyla dönüş yapmak zorunda kaldı.

Boeing 787, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBoeing 787, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

KALKTIKTAN İKİ SAAT SONRA DÖNMEK ZORUNDA KALDI

UA 198 sefer sayılı uçak, 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00 civarında 257 yolcu ve 13 mürettebatla ABD'nin Kalifornyia eyaletindeki Los Angeles kentinden ayrıldı ve Pasifik Okyanusu üzerinden kuzeybatıya doğru Çin'in en büyük şehrine doğru yola çıktı.

FlightAware internet sitesinin haberine göre, uçak yaklaşık iki saat sonra geri dönerek San Francisco'ya yönlendirildi ve yerel saatle 17.00 civarında iniş yaptı.

United açıklamasında, "Pilotun pasaportu uçakta değildi. O akşam müşterilerimizi varış yerlerine götürmek için yeni bir mürettebat ayarladık. Müşterilere yemek çekleri ve tazminat sağlandı." ifadelerine yer verdi.

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PASAPORTUNU UZATTI 6 SAAT GEÇ İNDİ

Yeni mürettebatla birlikte saat 21.00 civarında havalanan uçak, planlanandan yaklaşık 6 saat geç Şanghay'a indi.

Uçakta bulunan Çinli yolcu Yang Shuhan, CNN'e yaptığı açıklamada, pilotun interkomdan "çok sinirli bir sesle" "pasaportunu unuttuğunu" söylediğini duyduğunu söyledi.

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HAVACILIK SEKTÖRÜNDEN ELEŞTİRİ YAĞMURU

Havacılık sektörüne odaklanan danışmanlık firması Endau Analytics'in kurucusu Shukor Yusof, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu durum (United için) oldukça utanç verici" dedi.

United gibi küresel bir havayolu için bu hatanın "kabul edilemez" olduğunu ve "disiplin eksikliğinin" göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Şirketin internet sitesine göre United, her yıl altı kıtada 300'den fazla noktaya 140 milyon yolcu taşıyan dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri.

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