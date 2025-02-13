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Sisi ve Kral Abdullah "mutabık kaldık" diyerek duyurdu! Filistinliler yerinden edilmemeli

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına bir an önce başlanması gerektiğini ifade etti.

AA AA
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 03:56 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 04:09
Sisi ve Kral Abdullah mutabık kaldık diyerek duyurdu! Filistinliler yerinden edilmemeli

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    Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına derhal başlanmasının altını çizdi.

    Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Kral 2. Abdullah telefonda görüştü.

    Sisi ve Kral Abdullah ʺmutabık kaldıkʺ diyerek duyurdu! Filistinliler yerinden edilmemeli (AA)Sisi ve Kral Abdullah ʺmutabık kaldıkʺ diyerek duyurdu! Filistinliler yerinden edilmemeli (AA)

    Liderler, Gazze'de ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, esir takasının devam etmesi ve bölgeye insani yardımın girişini kolaylaştırmanın gerekliliği gibi konularda Ürdün ve Mısır'ın fikir birliği içinde olduğunu belirtti.

    Sisi ve Kral Abdullah, "Filistin halkını topraklarından çıkarmadan Gazze Şeridi'nin yeniden inşa sürecinin bir an önce başlatılmasının önemine" vurgu yaptı.

    Liderler, "Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump ile yakın işbirliği yapılması ve onun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasına giden yolda öncülük etmesi" konusunda istekli olduklarını ifade etti.

    Sisi ve Kral Abdullah ʺmutabık kaldıkʺ diyerek duyurdu! Filistinliler yerinden edilmemeli (AA)Sisi ve Kral Abdullah ʺmutabık kaldıkʺ diyerek duyurdu! Filistinliler yerinden edilmemeli (AA)

    İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurması gerektiğine değinen Sisi ve Ürdün Kralı, Arap ülkeleri arasında koordinasyon ve istişareyi geliştirmenin yollarını ele aldı.

    Liderler, 27 Şubat'ta Mısır'da yapılması planlanan acil Arap Zirvesi için yapılan hazırlıkları da değerlendirdi.

    Ürdün Kraliyet Divanı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da Sisi ve Kral Abdullah'ın Filistinlilerin yerinden edilmesini reddetme konusunda mutabık olduğuna ve Filistin halkının tüm meşru haklarına kavuşması için koordinasyonu sürdüreceklerine dikkat çekildi.

    Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü (AA)Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü (AA)

    ÜRDÜN KRALI TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Ürdün Kralı 2. Abdullah, dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine dair yaptığı değerlendirmede, "Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim." ifadesini kullanmıştı.

    ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile görüşmesinde "Gazze'yi devralacaklarını ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" ifade etmiş, Abdullah ise başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bir araya gelerek sürece ilişkin görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söylemişti.

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