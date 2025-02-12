100 Yaşındaki annesinin cesediyle sokaklarda dolaştı: Polis inceleme başlattı

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)
SOKAKTA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Sokaklarda tekerlekli sandalye ile annesinin cenazesini taşırken bazı mahalle sakinleri tarafından fark edilen adam, uyuşturucu satıcıları tarafından durduruldu ve öldürme şüphesiyle sorgulandı. Şahitlerden biri, adamın psikolojik olarak zor durumda olduğunu belirterek, çevredeki insanların olaya büyük tepki gösterdiğini söyledi.
Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)
KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Marques'in cenazesi daha sonra yetkililer tarafından alınarak yerel bir morga götürüldü. Oğlu ise polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.
Mobil Acil Bakım Servisi ve Sosyal Yardım Departmanı, aileyle iletişime geçerek cenazenin alınması için girişimde bulunduklarını ancak ulaşamadıklarını açıkladı. Ayrıca, yaşlı kadının ücretsiz defin işlemleri için destek sağlanacağı duyuruldu.