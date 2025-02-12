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100 Yaşındaki annesinin cesediyle sokaklarda dolaştı: Polis inceleme başlattı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde, 100 yaşındaki bir kadının cansız bedeni tekerlekli sandalyeyle sokaklarda taşınırken kameralara yansıdı. Yaşlı kadının kısa süreli bir hastalığın ardından evinde yaşamını yitirdiği belirtilirken, oğlu cenazeyi kendi imkanlarıyla taşımak zorunda kaldı. İşte, 100 yaşındaki annesini sokaklarda dolaştırdığı görüntüler…

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 14:01 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:45
100 Yaşındaki annesinin cesediyle sokaklarda dolaştı: Polis inceleme başlattı

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    Brezilya'da, 100 yaşındaki kadının cansız bedeni, oğlu tarafından tekerlekli sandalyeyle sokakta taşınırken görüntülendi. Kadın, kısa bir hastalık sonrası evinde hayatını kaybetti. Ev sahiplerinin çıkarılmalarını istemesi üzerine oğul, sağlık görevlilerini çağırdı.

    (Kaynak: Foto Arşiv)(Kaynak: Foto Arşiv)

    OĞLU 100 YAŞINDAKİ ANNESİNİ TEKERLEKLİ SANDALYEYLE SOKAKTA TAŞIDI

    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 100 yaşındaki bir kadının cansız bedeni, oğlu tarafından tekerlekli sandalyeyle sokaklarda taşınırken görüntülendi. Yaşlı kadının kısa bir hastalık sonrası evinde hayatını kaybettiği belirtilirken, oğlunun cenazeyi kendi imkanlarıyla yetkililere ulaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

    Rio'da şoke eden görüntü

    Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

    OLAY NASIL OLDU?

    Rio de Janeiro Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 100 yaşındaki Aurora Marques, bir süredir hasta olduğu evinde yaşamını yitirdi. Ev sahiplerinin tahliye baskısı nedeniyle zor durumda kalan oğlu, annesinin sağlık durumunun kötüleştiğini belirterek yetkililere başvurdu.

    Sağlık ekipleri olay yerine gelip ölüm raporu hazırladı ve cesedin Sosyal Yardım Departmanı tarafından alınacağını belirtti. Ancak ekipler gelmeyince ve cenaze gece boyunca evde kalınca oğul çaresiz kalarak annesinin bedenini tekerlekli sandalyeye koyup bir sosyal yardım merkezine götürmeye karar verdi.

    Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

    SOKAKTA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

    Sokaklarda tekerlekli sandalye ile annesinin cenazesini taşırken bazı mahalle sakinleri tarafından fark edilen adam, uyuşturucu satıcıları tarafından durduruldu ve öldürme şüphesiyle sorgulandı. Şahitlerden biri, adamın psikolojik olarak zor durumda olduğunu belirterek, çevredeki insanların olaya büyük tepki gösterdiğini söyledi.

    Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

    KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Marques'in cenazesi daha sonra yetkililer tarafından alınarak yerel bir morga götürüldü. Oğlu ise polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

    Mobil Acil Bakım Servisi ve Sosyal Yardım Departmanı, aileyle iletişime geçerek cenazenin alınması için girişimde bulunduklarını ancak ulaşamadıklarını açıkladı. Ayrıca, yaşlı kadının ücretsiz defin işlemleri için destek sağlanacağı duyuruldu.

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