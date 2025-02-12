Trump’tan Gazze’de soykırım tehdidi! Filistinliler ilan etti: Öfke Cuması

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Filistin halkının Gazze’den sürgün edilmesini öngören ve yeniden inşa bahanesiyle dile getirdiği söylemler kesin bir dille reddedildi. Açıklamada, Trump’ın bu sözleri, "Filistin davasını sona erdirmeyi ve Filistinlilerin temel ulusal haklarını yok saymayı amaçlayan ırkçı ve etnik temizlik çağrısı" olarak nitelendirildi.

"Filistin halkını Gazze’den çıkarmaya yönelik hiçbir plan başarıya ulaşamayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi yönündeki girişimlerin, Filistin halkının yanı sıra Arap ve İslam dünyasının ortak direnişiyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Gazze’deki halkımız, bombardıman ve saldırılara karşı direnmeye devam etmiş ve kendi topraklarında kalma kararlılığını sürdürmüştür. Zorla yerinden edilme ve göç ettirme girişimlerinin tamamı başarısız olmaya mahkûmdur." denildi. Gazze halkının zorla göç ettirilmesine ilişkin olarak, "İsrail, askeri saldırılar ve katliamlarla başaramadığı şeyi, Filistinlileri yerinden etmeye yönelik planlarla da başaramayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Hamas’ın, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemekte ve bölgedeki gerginliğin asıl nedeni olmaktadır. Yaşanabilecek her türlü krizin ve gecikmenin sorumluluğu tamamen İsrail’e aittir." ifadelerine yer verildi.