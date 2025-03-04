Yardımlar durdu Zelenskiy konuştu: "Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'e yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Pişman olduğu anlaşılan Zelenskiy, "Ukrayna'nın barışa olan bağlılığını bir kez daha ifade etmek isterim. Hiçbirimiz sonsuz bir savaş istemiyoruz. Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AFP)
"ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"
Savaşı sona erdirmek için harekete geçmeye hazır olduklarını ifade eden Zelenskiy, ilk aşamanın savaş esirlerinin serbest bırakılması, hava saldırılarının durdurulması ve enerji ile diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi olması çağrısında bulundu. Rusya'nın söz konusu şartlara uyması halinde denizde de ateşkes ilan edebileceklerini belirten Zelenskiy, "Daha sonraki tüm aşamalarda çok hızlı hareket etmek ve güçlü bir nihai anlaşmaya varmak için ABD ile birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.
Zelenskiy Beyaz Saray'ı böyle terk etmişti. (EPA/28 Şubat)
ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğinin ve bağımsızlığının korumasına yardımcı olmak için yaptıklarına gerçekten değer verdiklerini aktaran Zelenskiy, "Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Javelin (Tanksavar füze) vermesiyle işlerin değiştiği anı hatırlıyoruz. Bunun için minnettarız" dedi.