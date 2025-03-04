Yardımlar durdu Zelenskiy konuştu: "Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'e yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu.



Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Pişman olduğu anlaşılan Zelenskiy, "Ukrayna'nın barışa olan bağlılığını bir kez daha ifade etmek isterim. Hiçbirimiz sonsuz bir savaş istemiyoruz. Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız" dedi.