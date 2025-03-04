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Yardımlar durdu Zelenskiy konuştu: "Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'e yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "ABD Başkanı Trump'a minnettarım. Ukrayna bu anlaşmayı her zaman uygun formatta imzalamaya hazırdır." dedi. Rusya'nın söz konusu şartlara uyması halinde denizde de ateşkes ilan edebileceklerini belirten Zelenskiy, "Daha sonraki tüm aşamalarda çok hızlı hareket etmek ve güçlü bir nihai anlaşmaya varmak için ABD ile birlikte çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 18:59 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 19:58
Yardımlar durdu Zelenskiy konuştu: Trump’ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'e yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Pişman olduğu anlaşılan Zelenskiy, "Ukrayna'nın barışa olan bağlılığını bir kez daha ifade etmek isterim. Hiçbirimiz sonsuz bir savaş istemiyoruz. Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AFP)ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AFP)

"ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Savaşı sona erdirmek için harekete geçmeye hazır olduklarını ifade eden Zelenskiy, ilk aşamanın savaş esirlerinin serbest bırakılması, hava saldırılarının durdurulması ve enerji ile diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi olması çağrısında bulundu. Rusya'nın söz konusu şartlara uyması halinde denizde de ateşkes ilan edebileceklerini belirten Zelenskiy, "Daha sonraki tüm aşamalarda çok hızlı hareket etmek ve güçlü bir nihai anlaşmaya varmak için ABD ile birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

Zelenskiy Beyaz Saray'ı böyle terk etmişti. (EPA/28 Şubat)Zelenskiy Beyaz Saray'ı böyle terk etmişti. (EPA/28 Şubat)


ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğinin ve bağımsızlığının korumasına yardımcı olmak için yaptıklarına gerçekten değer verdiklerini aktaran Zelenskiy, "Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Javelin (Tanksavar füze) vermesiyle işlerin değiştiği anı hatırlıyoruz. Bunun için minnettarız" dedi.

Zelenskiy'nin açıklaması (Sosyal medya)Zelenskiy'nin açıklaması (Sosyal medya)

"GELECEKTEKİ İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİMİN YAPICI OLMASINI İSTİYORUZ"

ABD'de 28 Şubat'ta Trump'la yaptığı görüşmenin beklendiği gibi geçmediğini aktaran Zelenskiy, "Bu şekilde gerçekleşmiş olması üzücü. Şimdi işleri yoluna koyma zamanı. Gelecekteki işbirliği ve iletişimin yapıcı olmasını istiyoruz. Mineraller ve güvenlik anlaşmasına gelince, Ukrayna bu anlaşmayı her zaman uygun formatta imzalamaya hazırdır. Bu anlaşmayı daha fazla ve sağlam güvenlik garantilerine yönelik bir adım olarak görüyor ve etkili bir şekilde işleyeceğini umuyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AFP)ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AFP)

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

ABD medyasına açıklama yapan ve adları açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri, daha önce Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımları durduracağı yönündeki haberleri teyit etti.

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