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İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 405'e yükseldi

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırıları ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7'si enkaz altından çıkarılan, 8 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

AA AA
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 17:57 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 18:00
İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 405’e yükseldi

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 405'e yükseldi (AA)İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 405'e yükseldi (AA)

Son 24 saatte hastanelere 7'si enkaz altından çıkarılan toplam 8 kişiye ait cenazenin ulaştığı aktarılan açıklamada, 11 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 405'e yükseldi (AA)İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 405'e yükseldi (AA)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 405'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 835'e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 405'e yükseldi (AA)İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 405'e yükseldi (AA)

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

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